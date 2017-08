RTL und Sat.1 überzeugen mit ihren Serien

© RTL/Frank Dicks

Mit zwei alten Folgen von "Der Lehrer" hat RTL am Donnerstag die meisten jungen Zuschauer in der Primetime unterhalten, aber auch Sat.1 muss sich mit seinen US-Serien nicht verstecken. Probleme hatte dagegen ProSieben.



11.08.2017 - 09:50 Uhr von Timo Niemeier 11.08.2017 - 09:50 Uhr

"Der Lehrer" hat sich mal wieder den Tagessieg in der Zielgruppe gesichert - erneut handelte es sich aber nur um zwei Wiederholungen, die RTL da zeigte. Mit zunächst 1,15 Millionen und später 1,31 Millionen jungen Zuschauern erreichte die Serie aber so viele Menschen im Alter zwischen 14 und 49 wie keine andere Sendung am Donnerstag. Mit den erzielten 13,4 und 14,5 Prozent Marktanteil kann man bei RTL sehr zufrieden sein. Insgesamt stieg die Reichweite von zunächst 1,97 auf 2,30 Millionen.

Die längst eingestellte Serie "Männer! Alles auf Anfang" konnte da nicht mithalten und gab im Anschluss viele Zuschauer ab. Der Marktanteil beim jungen Publikum sackte zunächst auf 9,1 Prozent ab, auch für die zweite Folge des Abends lief es mit 11,2 Prozent nicht wirklich rund. Die Gesamt-Reichweite lag erst bei 1,28 Millionen und hielt sich ab 23:15 Uhr nur noch knapp über der Million-Grenze - 1,05 Millionen.

Zufrieden sein kann man dagegen bei Sat.1, wo die US-Serien derzeit für recht stabile Quoten sorgen. "Criminal Minds: Beyond Borders" erreichte 2,02 Millionen Zuschauer und 10,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Serie kratzte damit an ihrem Allzeit-Rekord, der bei 11,0 Prozent liegt. Auch zwei alte "Criminal Minds"-Folgen lagen im Anschluss mit 9,4 und 10,6 Prozent im grünen Bereich. Große Probleme hatte dagegen erneut ProSieben: "Big Countdown" kam nur auf 8,8 Prozent Marktanteil, 1,16 Millionen Menschen sahen zu. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,7 Prozent landete ProSieben am Donnerstag sowohl hinter RTL (12,0 Prozent) als auch hinter Sat.1 (9,1 Prozent).

