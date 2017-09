Henssler verabschiedet sich mit starken Werten von Vox

© Vox/PA/Stefan Deutsch

Am Sonntag hat Vox die allerletzte Folg von "Grill den Henssler" ausgestrahlt, die Quoten zogen zum Finale noch einmal ein wenig an und lagen im zweistelligen Bereich. Und auch sonst war es ein rundum gelungener Tag für Vox.



04.09.2017 - 09:35 Uhr von Timo Niemeier 04.09.2017 - 09:35 Uhr

1,99 Millionen Menschen ab drei Jahren haben sich am Sonntagabend nicht das TV-Duell, sondern die Abschiedssendung von Steffen Henssler bei Vox angesehen. Das Sommer-Special von "Grill den Henssler" erreichte damit rund 200.000 Zuschauer mehr als in den vergangenen zwei Wochen. Beim jungen Publikum standen für Vox damit 10,6 Prozent auf der Uhr - ein starker Wert. Zuletzt konnte "Grill den Henssler" nicht mehr so oft zweistellige Werte einfahren, zuletzt war das im Mai der Fall.

Bei Vox wird man nun alles daran setzen, um die Sendung unter neuem Namen in ähnliche Sphären zu führen. Bekannt ist ja bereits, dass das Format unter dem Titel "Grill den Profi" fortgeführt wird. Wechselnde Köche sollen Henssler ersetzen, mit dabei sind unter anderem Roland Trettl, Christian Lohse, Alexander Kumptner, Ali Güngörmüs, Ralf Zacherl, Meta Hiltebrand, Nelson Müller und Benno Ullrich. Präsentiert wird die Show wie gehabt von Ruth Moschner. Henssler selbst wechselt bekanntlich zu ProSieben und wird dort unter anderem "Schlag den Henssler" machen. Doch noch einmal zurück zu den Vox-Quoten am Sonntag: "Prominent" unterhielt am späten Abend nämlich noch 1,47 Millionen Menschen, wobei 760.000 davon zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Beim jungen Publikum hatte das starke 14,9 Prozent Marktanteil zur Folge - das war der zweitbeste Wert in der Geschichte des Formats. Nur im Januar dieses Jahres lief es noch ein wenig besser. Am Vorabend punkteten bereits "Biete Rostlaube, suche Traumauto" mit 7,4 und "Die Beet-Brüder" mit 9,7 Prozent Marktanteil.

