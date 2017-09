"Kiss Bang Love" floppt in der Primetime völlig

© ProSieben / Frank Zauritz

ProSieben hätte das Konzept von "Kiss Bang Love" besser unverändert und am späteren Abend gelassen, statt es zu bachelorisieren und in der Primetime auszudehnen. Dort fielen die Quoten zum Start nämlich miserabel aus.



15.09.2017 - 08:54 Uhr von Uwe Mantel 15.09.2017 - 08:54 Uhr

In den vergangenen beiden Jahren war "Kiss Bang Love" für ProSieben ein ordentlicher Erfolg am späteren Abend. Das "Blind-Kissing"-Format bescherte dem Sender bis zu 15,3 Prozent Marktanteil, im Schnitt reichte es immerhin für jeweils 12 bis 13 Prozent. Doch ProSieben wollte mehr und baute das Format zu einem bacheloresken Primetime-Format aus, das am Donnerstagabend über zweieinhalb Stunden unterhalten sollte - und scheiterte damit krachend.

Gerade mal 800.000 Zuschauer sahen die Sendung im Schnitt, das waren über 200.000 weniger als beim bisherigen Tiefstwert - und das, obwohl die Sendung nun um 20:15 Uhr statt gegen 22:30 Uhr lief. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei nur 2,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen fiel "Kiss Bang Love - Endless Summer" mit 6,6 Prozent Marktanteil ebenfalls durch.

Auch danach kam ProSieben dann nicht mehr auf die Beine. Als "red." fast eine halbe Stunde später als angekündigt um kurz vor 23 Uhr auf Sendung ging, verharrte der Marktanteil bei 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Mein erstes Mal. Love, Sex & other Stories" holte gegen Mitternacht dann sogar nur noch 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Angesichts dessen kann man sich bei RTL II noch glücklich schätzen mit der bisherigen Entwicklung von "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe". Nachdem die Sendung am Mittwoch unter den Senderschnitt gefallen war, berappelte sich der Marktanteil am Donnerstagabend wieder auf 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - das dürfte zwar kaum das sein, was man sich bei RTL II im Vorfeld versprochen hatte, lag aber auf solidem Niveau. Die Gesamt-Reichweite sank allerdings nochmal um 80.000 auf nun 590.000 und erreichte damit den bislang schwächsten Wert.

Positiv muss man "Love Island" zugute halten, dass das Format aus dem miesen Vorlauf das Beste gemacht hat. Ein weiteres "Hochzeits-Special" des "Frauentauschs" versagte zuvor nämlich mit nur 3,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 630.000 Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Bei RTL II muss man vorerst konstatieren: Die Hochzeits-Variante hat dem "Frauentausch" eher geschadet - man darf gespannt sein, ob die Renovierungs-Specials nach einer mehrwöchigen Pause bald mehr Quotenglück bringen.

