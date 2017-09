"Genial daneben" legt zu, während RTL-Tänzer verlieren

© Sat.1/Willi Weber

Bei Sat.1 darf man mit "Genial daneben" zufrieden sein. Die zweite neue Folge legte spürbar zu und landete deutlich in der Zweistelligkeit. Bei RTL verlor "Dance Dance Dance" nach dem schwachen Auftakt dagegen erneut und rutschte unter den Senderschnitt.



16.09.2017 - 09:19 Uhr von Marcel Pohlig 16.09.2017 - 09:19 Uhr

Nach dem durchaus ordentlichen Start in der Vorwoche, steigerte sich "Genial daneben" gleich in der zweiten Woche schon wieder deutlich in die Zweistelligkeit. 11,1 Prozent holten Hugo-Egon Balder und Co. an diesem Freitag und kratzten mit 970.000 Zuschauern in der Zielgruppe auch wieder an der Millionenmarke. Insgesamt schalteten diesmal 1,9 Millionen Zuschauer ein und somit so viele wie beim Finale der ersten Staffel der Neuauflage.

Zuvor steigerte sich auch "Paul Panzers Comedy-Spieleabend" wieder leicht. Im Vergleich zur vergangenen Woche schalteten 50.000 Zuschauer mehr ein, wodurch es in der Zielgruppe auf 670.000 Zuschauer nach oben ging. Der Marktanteil besserte sich leicht auf 8,2 Prozent, liegt damit aber noch immer nicht im grünen Bereich. Insgesamt schalteten diesmal 1,29 Millionen Zuschauer ein. Dafür wusste "bullyparade – Die Story" im Anschluss an "Genial daneben" diesmal besser zu überzeugen. 780.000 Zuschauer sahen den zweiten Teil, womit Sat.1 einen Marktanteil von ordentlichen 10,2 Prozent erreichte. Insgesamt schalteten 1,32 Millionen Zuschauer ein.

Keine guten Nachrichten gibt es unterdessen für RTL. Nachdem dort "Dance Dance Dance" in der vergangenen Woche mit einem deutlichen Tief in die zweite Staffel startete, ging es eine Woche später noch einmal weiter nach unten. Insgesamt schalteten nun nur noch 1,80 Millionen Zuschauer ein. In der Zielgruppe verlor RTL binnen Wochenfrist 100.000 Zuschauer, wodurch nur noch 850.000 Zuschauer einschalteten. Die Kölner erreichten damit nur noch 11,0 Prozent, womit "Dance Dance Dance" auch leicht unter den derzeit ohnehin schon niedrigen RTL-Schnitt fiel.

Noch größere Sorgenfalten dürfte aber einmal mehr ProSieben haben. Mit "The Lego Movie" war nämlich kein Blumentopf zu gewinnen. Lediglich 560.000 Zuschauer schalteten in der Zielgruppe ein – mehr als miese 6,6 Prozent waren damit nicht zu holen. Insgesamt schalteten nur 850.000 Zuschauer ein. Damit musste man sich deutlich hinter RTL II einordnen, das mit "xXx 2 – The Next Level" 1,35 Millionen Zuschauer unterhielt. In der Zielgruppe schalteten 670.000 Zuschauer ein, womit ein toller Marktanteil von 7,9 Prozent erreicht wurde.

Noch größer wäre die Freude in Grünwald aber wohl, wenn "Love Island" am späteren Abend diese Werte erzielt hätte. Für "Heiße Flirts und wahre Liebe" interessierten sich zum Wochenausklang allerdings nur 330.000 Zuschauer in der Zielgruppe. Das entspricht genauso einem neuen Tief wie der magere Marktanteil von 4,4 Prozent. Insgesamt sahen 620.000 Zuschauer zu. Bei ProSieben bewegte sich "Batman Begins" im Anschluss an "The Lego Movie" derweil mit 520.000 Zuschauern in der Zielgruppe auf 8,8 Prozent nach oben. Insgesamt sahen 800.000 Zuschauer zu.

