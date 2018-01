"DSDS"-Castings hängen wie gewohnt die Konkurrenz ab

© RTL/Stefan Gregorowius

Zum Start in die neue Staffel ist von der Schwächephase, in die "DSDS" zum Ende der letzten Staffel geraten war, wenig zu spüren: Die 15. Staffel startete wieder mit dem klaren Tagessieg in der Zielgruppe, auch wenn insgesamt weniger Zuschauer dabei waren



04.01.2018 - 08:54 Uhr von Uwe Mantel 04.01.2018 - 08:54 Uhr

Dass "DSDS" nach der Castingphase an Schwung verliert, ist seit vielen Jahren die übliche Entwicklung, im vergangenen Jahr war der Einbruch allerdings besonders krass, drei Wochen lang lag der Marktanteil bei weniger als 14 Prozent in der Zielgruppe - ein Niveau, das man bei "DSDS" noch nie zuvor gesehen hatte. Zum Start in die neue Staffel erinnerte nun zunächst nichts mehr an diese Schwächephase: Die Auftaktsendung am Mittwoch erreichte in der Zielgruppe einen sehr guten Marktanteil von 22,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und damit den besten Start-Wert seit drei Jahren.

"DSDS" hatte damit mehr als doppelt so viele junge Zuschauer wie der stärkste Primetime-Verfolger, der übrigens nicht bei den anderen Privaten, sondern im ZDF lief, wo der zweite Teil des Taunuskrimis "Im Wald" 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Der im Vergleich zu den letzten Jahren gestiegene Marktanteil liegt allerdings auch an einer insgesamt geringeren Fernseh-Nutzung - die absoluten Reichweiten fielen zum Auftakt nämlich geringer aus.

4,26 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, über 300.000 weniger als noch im Vorjahr. Der Marktanteil beim Gesamptublikum lag bei 13,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die absolute Reichweite bei 2,29 Millionen Zuschauern, hier wurden gut eine viertel Million weniger Zuschauer registriert als bei der Eröffnungsshow ein Jahr zuvor. Eher enttäuschend war zudem, dass "Stern TV" die "DSDS" -Vorlage nicht so recht zu nutzen wusste und mit 14,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen im Anschluss nur mittelmäßig abschnitt. 2,33 Millionen Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet.

Am späteren Abend wechselten viele Zuschauer offenbar zu ProSieben, wo ab 22:21 Uhr nochmal der schon an Neujahr gezeigte Film "Deadpool" gezeigt wurde und ProSieben starke 15,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. In der Zielgruppe hatte ProSieben zu später Stunde sogar in absoluten Zahlen mehr Zuschauer als um 20:15 Uhr mit dem Film "Das Schwergewicht", das mit 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber immerhin trotzdem auf dem inzwischen üblichen ProSieben-Normalniveau lag.

