"Get the f*ck out of my House" erwischt guten Start

ProSieben hat zum Auftakt mit seiner neuen Realityshow "Get the f*ck out of my House" gute Quoten erzielen können und war damit der größte Verfolger des Serien-Doppels von RTL. Für Sat.1 begann der Abend dagegen zunächst noch recht verhalten.



05.01.2018 - 08:53 Uhr von Alexander Krei 05.01.2018 - 08:53 Uhr

ProSieben kann mit dem Start seiner neuen Realityshow "Get the f*ck out of my House" zufrieden sein. Die erste Folge verzeichnete am Donnerstagabend im Schnitt 1,13 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer und bewegte sich mit einem Marktanteil von 12,1 Prozent in der Zielgruppe deutlich über dem Senderschnitt. Das Format war damit der größte Herausforderer der beiden RTL-Serien. Insgesamt waren 1,59 Millionen Zuschauer neugierig auf die Auftakt-Folge, sodass der Marktanteil hier 5,2 Prozent betrug. Nun bleibt abzuwarten, ob der Schwung auch in die zweite Woche mitgenommen werden kann.

Für Neugierde sorgte der Neustart in jedem Fall, denn sowohl zuvor als auch danach tat sich ProSieben schwerer. So kam "Palina in the Box" anschließend immerhin noch auf 10,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, ehe die Wiederholung von "My Idiot Friend" den Abend mit schwachen 7,8 Prozent beendete. Schon am Vorabend hatte ProSieben mit den "Simpsons" und "Galileo" einstellige Marktanteile hinnehmen müssen - weil es jedoch tagsüber über weite Strecken hinweg gut mit Werten von bis zu 16,2 Prozent für "Two and a half Men" gut aussah, reichte es unterm Strich am Donnerstag für solide 10,7 Prozent Marktanteil. RTL kam als Marktführer auf einen Tageswert von 12,3 Prozent.

Sat.1 rettete sich auf ordentliche 9,3 Prozent, auch wenn der Abend zunächst alles andere als gut begann. Mehr als ein Marktanteil von 7,8 Prozent war für eine Wiederholung von "Criminal Minds" zunächst nämlich nicht drin, erst um 22:15 Uhr sah es mit 11,1 Prozent gut aus. Bei kabel eins machte dagegen "Der Polarexpress" Probleme: Der Spielfilm erreichte um 20:15 Uhr nämlich nur 780.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 3,6 Prozent in der Zielgruppe. Besser wurde es auch hier am späten Abend, als der Klassiker "Die Geister, die ich rief" zu sehen war. Hier zog der Marktanteil auf gute 6,5 Prozent an.

Ähnliches Bild bei Vox: Nachdem die Komödie "Die Coopers - Schlimmer geht immer" trotz Erstausstrahlung nicht über 990.000 Zuschauer und einen durchwachsenen Marktanteil von 6,2 bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam, steigerte sich "Crazy, Stupid, Love" anschließend auf überzeugende 8,1 Prozent. Einen schwachen Start ins Jahr erwischten derweil "Frauentausch" und "Kochprofis" bei RTL II. Mit Reichweiten um 600.000 Zuschauern sowie Marktanteilen von 4,5 und 4,0 Prozent in der Zielgruppe taten sich die Dokusoap-Klassiker am Donnerstag ziemlich schwer.

