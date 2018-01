"Das Dschungelbuch" überzeugt beim Disney Channel

© RTL

Der Dschungel sorgt nicht nur bei RTL für Freude: Der Klassiker "Das Dschungelbuch" sorgte am Freitag für schöne Werte beim Disney Channel, auch wenn die Fortsetzung nicht ganz so gut ankam. Bei ProSieben Maxx lief es für die Animes gut.



20.01.2018 - 09:41 Uhr von Marcel Pohlig 20.01.2018 - 09:41 Uhr

Nicht nur bei RTL dominierte am Freitag der Dschungel, auch der Disney Channel konnte damit punkten. Der Klassiker "Das Dschungelbuch" erreichte dort zur besten Sendezeit 580.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 1,8 Prozent. Besonders erfreulich sind für den Disney Channel die Werte in der Zielgruppe: 250.000 Zuschauer bedeuteten einen guten Marktanteil von 2,6 Prozent. Für die Fortsetzung konnten sich anschließend allerdings nur 90.000 Zuschauer erwärmen, wodurch der Marktanteil auf 1,0 Prozent sank. Insgesamt blieben 290.000 Zuschauer dran. "Sabrina – Total verhext" brachte es am späten Abend nur auf sehr magere 0,3 und 0,2 Prozent.

Noch ein bisschen erfolgreicher war Super RTL zur besten Sendezeit mit "Das magische Schwer – Die Legende von Camelot". Insgesamt schalteten 630.000 Zuschauer ein; in der Zielgruppe waren es 310.000 Zuschauer und gute 3,2 Prozent. Mit vier Folgen des Klassikers "Alf" fuhr Super RTL gegen den Dschungel dann nicht mehr ganz so gut, erreichte mit den ersten beiden Folgen aber immerhin noch 1,5 und 1,7 Prozent. Die letzten beiden Folgen verfehlten die Prozenthürde.

Relativ unbeeindruckt vom Dschungel erwies sich die Anime-Schiene bei ProSieben Maxx, das zur besten Sendezeit mit "Detektiv Conan: Die Kreuzung des Labyrinths" auftrumpfte und insgesamt 230.000 Zuschauer erreichte. Fast alle Zuschauer gehörten der Zielgruppe an, womit ProSieben Maxx sehr gute 2,3 Prozent erreichte. Im Anschluss brachte es ProSieben Maxx mit "Code Geass" noch auf 1,2 Prozent, ehe sich "Bleach" und "Triage X" schon auf 1,4 Prozent steigerten. Nach Mitternacht reichte es bei "Attack on Titan" dann auch schon wieder für 2,0 Prozent. 110.000 Zuschauer schalteten hier in der Zielgruppe ein; insgesamt waren es zehntausend mehr.

Tele 5 kamen unterdessen vor allem die jüngeren Zuschauer abhanden. "Das Ende der Welt – Die 12 Prophezeiungen der Maya" überzeugte in der Primetime noch 490.000 Zuschauer und erreichte damit insgesamt tolle 1,5 Prozent, musste sich in der Zielgruppe aber schon mit nur 80.000 Zuschauern und 0,9 Prozent zufrieden geben. "Tornado Warning" halbierte die Zuschauerzahl anschließend dann und fiel auf nur noch 0,5 Prozent. Insgesamt lief es mit 270.000 Zuschauern und 1,1 Prozent allerdings durchaus ordentlich. So auch bei "The Quest – Die Herausforderung", das insgesamt mit 130.000 Zuschauern ebenfalls 1,1 Prozent holte, in der Zielgruppe aber nur noch 10.000 Zuschauer erreichte und bei miesen 0,2 Prozent stecken blieb.

