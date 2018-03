"Cobra 11" zum Auftakt ohne explodierende Quoten

© MG RTL D / Guido Engels

Der Staffelauftakt von "Alarm für Cobra 11" hat RTL den Tagessieg beim jungen Publikum beschert, wirklich überragend lief es aber nicht. In den tiefroten Bereich gefallen ist am späten Abend unterdessen das neue Format "Tatverdacht".



30.03.2018 - 09:21 Uhr von Timo Niemeier 30.03.2018 - 09:21 Uhr

"Alarm für Cobra 11" ist am Gründonnerstag mit recht soliden Quoten in die neue Staffel gestartet. 2,23 Millionen Menschen schalteten ein, 1,17 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der jungen Zielgruppe lag bei 13,3 Prozent. Der Auftakt zum 32. Durchlauf lag damit unter den Durchschnittswerten der Ende 2017 gezeigten 31. Staffel. Damals sahen zum Staffelstart noch 2,59 Millionen Menschen zu, vor einem Jahr waren es sogar noch mehr als drei Millionen.

Dennoch sicherte sich "Alarm für Cobra 11" den Tagessieg in der jungen Zielgruppe, keine andere Sendung hatte in der Primetime noch mehr Zuschauer zwischen 14 und 49. Lediglich für "GZSZ" am Vorabend lief es mit 1,30 Millionen jungen Zuschauern noch besser, hier kann sich RTL über 17,3 Prozent freuen. Auch insgesamt lag die Soap mit 2,44 Millionen Zuschauern vor "Cobra 11".

Im Anschluss an den Staffelauftakt gingen die Quoten bei RTL aber schnell in den Keller. Eine Wiederholung der Serie brachte es im Anschluss auf 9,6 Prozent Marktanteil. Das neue "Tatverdacht - Team Frankfurt ermittelt" kam ab 22:15 Uhr dann nur noch auf 6,7 Prozent, 1,32 Millionen Zuschauer waren mit dabei. Damit gingen binnen Wochenfrist rund 250.000 Zuschauer verloren, damals erzielte die Serie noch 10,3 Prozent. Und auch "Die Anwälte der Toten" konnten am späten Abend mit 7,7 Prozent nicht überzeugen.

Sat.1 fuhr am Gründonnerstag mit "Criminal Minds" zunächst recht gut: Eine neue Folge holte 9,6 Prozent Marktanteil, eine Wiederholung steigerte sich danach auf 9,9 Prozent. Die Rückkehr von "Profiling Paris" interessierte dann aber nur noch ein kleines Publikum, der Marktanteil fiel auf 6,7 Prozent zurück. Ein ähnliches Bild gab es bei RTL II zu beobachten: Der Film "Der Adler der neunten Legion" unterhielt zunächst 1,22 Millionen Zuschauer und kam damit auf 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Mystery-Thrillerserie "Dig", die der Sender nun zu Ostern als Event zeigen wird, startete danach mit völlig desolaten Quoten. So erzielten die ersten drei Folgen lediglich Werte zwischen 3,0 und 3,7 Prozent - viel zu wenig für RTL II.

