"5 gegen Jauch" kämpft auch an Ostern mit Problemen

Das hat sich RTL etwas anders vorgestellt: Auch an Ostern tat sich die Quizshow "5 gegen Jauch" schwer. Erneut schaffte die Sendung nur mit Mühe einen zweistelligen Marktanteil. Auch das ZDF hatte am Montag mit großen Problemen zu kämpfen.



03.04.2018 - 09:26 Uhr von Alexander Krei 03.04.2018 - 09:26 Uhr

Mit Frank Buschmann als Moderator und normalen Kandidaten anstelle von Promis hat "5 gegen Jauch" jüngst zahlreiche Zuschauer verloren. Dass RTL die Quizshow jetzt noch einmal am Ostermontag ausprobierte, fühlte sich daher gewissermaßen an wie eine letzte Chance. Die hat das Format allerdings nicht nutzen können: Zwar fiel die Reichweite mit 2,82 Millionen Zuschauern geringfügig höher aus als zuletzt, was einem guten Gesamt-Marktanteil von 10,4 Prozent entsprach - dass in der wichtigen Zielgruppe jedoch auch nicht mehr als 10,4 Prozent drin waren, darf gewiss als Enttäuschung gewertet werden.

Im Vergleich zur Januar-Ausgabe verlor "5 gegen Jauch" damit sogar sogar noch über einen Prozentpunkt - gegen den "Tatort" und die Filme von Sat.1 und ProSieben blieb die auf fast vier Stunden ausgedehnte Sendung damit beim jungen Publikum ohne Chance. Deutlich erfolgreicher war RTL dafür tagsüber unterwegs: So verbuchte die Wiederholung von "Alles steht Kopf" beispielsweise sehr gute 16,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, auch das "Bauer sucht Frau"-Special am Vorabend war mit 13,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie 3,59 Millionen Zuschauern erfolgreicher als "5 gegen Jauch".

Unterm Strich reichte es aber nur für einen Tagesmarktanteil von 10,9 Prozent, sodass sich RTL am Ostermontag recht deutlich den Kollegen von ProSieben geschlagen geben musste. Mit Problemen kämpfte allerdings auch das ZDF, das beim Gesamtpublikum gerade mal 7,7 Prozent Marktanteil schaffte und sich damit ungewöhnlich schwer tat. Tatsächlich gelang es dem Sender bis zu den "heute"-Nachrichten nicht einmal, einen zweistelligen Wert einzufahren. Um 20:15 Uhr geriet zudem die Liebesromanze "Das Lächeln der Frauen" gehörig unter die Räder. Die Wiederholung enttäuschte mit 2,47 Millionen Zuschauern sowie 7,0 Prozent Marktanteil.

ZDFneo konnte die Schwäche des Hauptprogramms zumindest ein Stück weit ausgleichen und erreichte mit "Inspector Barnaby" 1,39 Millionen Zuschauer. Am Vorabend zudem bereits mehrere Folgen von "Bares für Rares" die Millionen-Marke knacken. Gefragt waren am Nachmittag zudem die Experimente von Wigald Boning bei "Nicht nachmachen!": Hier kletterten die Marktanteile beim jungen Publikum zeitweise auf mehr als vier Prozent.

