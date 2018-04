"DSDS"-Recall: Absturz des Vorjahres verhindert

© RTL / Stefan Gregorowius

Im vergangenen Jahr kam bei "DSDS" in der Recall-Phase der große Einbruch. Aus den Fehlern des letzten Jahres hat man gelernt, die Quoten blieben diesmal auf gewohnt gutem Niveau. Der Tagessieg in der Zielgruppe war RTL damit sicher.



08.04.2018 - 09:35 Uhr von Uwe Mantel

Dass die Quoten beim Recall nicht mehr an die Top-Werte der Castingausgaben zu Staffelbeginn herankommen, ist bei "DSDS" seit vielen Jahren gesetzt. In der vorangegangenen Staffel versuchte RTL, den Recall mit Castings zu vermischen und diesen Rückgang so zu verhindern - und erreichte das genaue Gegenteil: Die Quoten brachen deutlich ein, stürzten schon zum Ende des Recalls auf unter 14 Prozent, was dann auch die nachfolgenden Live-Shows mit nach unten zog. In diesem Jahr machte RTL es wieder besser.

Werte jenseits der 20-Prozent-Marke wie zu Beginn der Staffel waren beim Recall zwar nicht mehr drin, mit Marktanteilen zwischen 16,5 und 17,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hielt sich "DSDS" aber stabil auf gutem Niveau. Zum Ende der Recalls schalteten trotz des in vielen teilen Deutschlands recht warmen Frühlingsabends nochmal 3,21 Millionen Zuschauer ein, das reichte für 11,3 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich "DSDS" mit 17,5 Prozent Marktanteil den Tagessieg. Im Anschluss daran schlug sich auch "Willkommen bei Mario Barth" mit 15,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gut. Die nächtliche "DSDS"-Wiederholung war angesichts von nur 8,2 Prozent Marktanteil hingegen keine gute Idee.

Marktanteils-Trend: Deutschland sucht den Superstar



Während der Primetime-Sieg beim jungen Publikum also an RTL ging, lag beim Gesamtpublikum Das Erste um 20:15 Uhr vorn. Der Film "Steirerkind" zählte 5,48 Millionen Zuschauer. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem hervorragenden Marktanteil von 18,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zwar deutlich schlechter, mit 9,0 Prozent Marktanteil ließ der Film aber auch hier den Senderschnitt deutlich hinter sich.

Das ZDF hatte mit dem "Quiz-Champion" das Nachsehen, es zeigte sich aber wie gewohnt eine deutliche Steigerung gegenüber der Donnerstagsausgabe. Angesichts von 4,71 Millionen Zuschauern gibt es beim ZDF auch keinen Grund zur Unzufriedenheit, für das Format war es sogar die höchste Reichweite seit November 2016. Die Marktanteile konnten sich mit 17,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls sehen lassen.

