Neue Daytime-Formate tun sich zum Start schwer

Sowohl RTL als auch RTL II haben am Montag neue Formate in der Daytime gestartet, zum Auftakt blieben diese aber eher blass. Überzeugen konnten dagegen ProSieben und Sat.1 mit ihren bestehenden Formaten.

RTL muss und will etwas an seiner schwächelnden Daytime tun - und beginnt nun erst einmal mit den Sendeplatz vor "Punkt 12". Dort ist am Montag die neue Dokusoap "Hebammen im Einsatz" gestartet, die Quoten sorgten allerdings noch nicht auf Anhieb für ein Glücksgefühl bei den Kölnern. Nur 290.000 Menschen sahen sich das neue Format an, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei schwachen 8,2 Prozent. "Punkt 12" steigerte sich danach auf deutlich bessere 16,9 Prozent, 860.000 Menschen sahen sich die Magazinsendung an.

Auch am Nachmittag hatte RTL kein Erfolg: Die Scripted Realitys blieben allesamt im einstelligen Bereich hängen. "Unter Uns" konnte sich ab 17:30 Uhr zwar wieder auf 11,3 Prozent steigern, bekommt die Schwäche des Vorprogramms aber sehr deutlich zu spüren. Im grünen Bereich lagen die Quoten bei RTL erst wieder, als "RTL Aktuell" um 18:45 Uhr übernahm und 16,3 Prozent erzielte.

Bei RTL II tat sich unterdessen ebenfalls ein neues Format schwer. Die Friseur-Dokusoap "Einfach hairlich" wollten ab 16 Uhr nur 160.000 Menschen sehen, in der Zielgruppe waren damit nur 3,9 Prozent Marktanteil drin. Auch die Wiederholungen von "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" holten davor nur schwache 3,7 und 4,8 Prozent. Am Vorabend waren die Soaps dann aber wieder für 10,7 und 9,6 Prozent gut. Im Ersten startete am Vorabend "Morden im Norden" in eine neue Staffel und unterhielt dabei 2,30 Millionen Zuschauer, das entsprach 10,1 Prozent Marktanteil. "Quizduell" holte davor mit 2,18 Millionen Zuschauern 13,3 Prozent.

Richtig gut lief es tagsüber für ProSieben und Sat.1. Die US-Serien bei ProSieben kamen zwischen 12:40 und 17 Uhr allesamt auf einen zweistelligen Wert, in der Spitze waren bis zu 17,6 Prozent Marktanteil drin. Auch "taff" überzeugte danach mit 14,4 Prozent, am Vorabend fielen die Quoten dann in den einstelligen Bereich. In Sat.1 holte "Auf Streife" um 14 Uhr zunächst 12,1 Prozent, ehe sich "Auf Streife - Berlin" und "Klinik am Südring" sogar noch auf 13,3 und 13,0 Prozent steigerten. Auch zwei Folgen von "Schicksale" performte im Anschluss mit 9,8 und 9,6 Prozent recht gut. Danach gingen die Werte aber in den Keller: "Auf Streife - Die Spezialisten" holte nur noch 8,2 Prozent und die "Ruhrpottwache" versagte wie immer mit nur 6,7 Prozent.