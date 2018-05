"Let's dance" behauptet sich klar vor "Luke!"

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Vor 3 Wochen dürften die Verantwortlichen bei RTL beim Blick auf die Quoten vom Freitagabend einen ordentlichen Schrecken bekommen haben: Zum Auftakt der neuen Staffel landete "Luke! Die Schule und ich" plötzlich vor dem Tanzshow-Klassiker "Let's dance". Dieses Kunststück konnte die Sat.1-Show allerdings nicht wiederholen, "Let's dance" sitzt inzwischen wieder fest im Sattel. Die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe bewegen sich zwar weiterhin unter dem, was man aus den letzten Jahren gewohnt war, blieben zuletzt aber sehr stabil. Nach zwei Wochen mit 15,7 Prozent Marktanteil reichte es diesmal für 15,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 3,32 Millionen Zuschauer wurden insgesamt gezählt.

"Luke! Die Woche und ich" kam da schon mit spürbaren Rückstand über die Ziellinie und musste im Vergleich zur letzten Woche zudem auch wieder etwas Federn lassen. Mit 12,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bleibt die Show für Sat.1 trotzdem weiterhin ein schöner Erfolg weit über dem Senderschnitt. 1,53 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Die "Faisal Kawusi Show" holte im Anschluss noch 9,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 850.000 Zuschauer sahen insgesamt zu.

Wie eingangs erwähnt lief aber auch an diesem Freitag die bei den 14- bis 49-Jährigen meistgesehene Sendung gar nicht in der Primetime, sondern schon am Vorabend. Dort kam "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" auf 20,0 Prozent Marktanteil. 1,31 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sahen hier zu, 50.000 mehr als dann bei "Let's dance" im Schnitt. Das "Exclusiv Spezial" im Anschluss an "Let's dance" kam zum Abschluss des Abends übrigens noch auf 13,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Mit Filmen war den Shows am Freitagabend in der Zielgruppe nicht beizukommen. ProSieben blieb mit "Pain & Gain" bei mageren 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen, RTL II holte mit "Green Lantern" 6,2 Prozent Marktanteil - was zumindest deutlich mehr als der Senderschnitt war. Zufrieden sein können auch etliche kleinere Sender. Super RTL etwa holte mit "Khumba - Das Zebra ohne Streifen" 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Down - Fahrstuhl in den Tod" bescherte Tele 5 starke 1,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe. "Der Glöckner von Notre Dame" sicherte dem Disney Channel 1,7 Prozent Marktanteil.

