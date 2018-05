ProSieben gewinnt an Pfingstsonntag, RTL abgeschlagen

© Twentieth Century Fox Film Corporation.

ProSieben ist an Pfingstsonntag der erfolgreichste Sender in der werberelevanten Zielgruppe gewesen, zu verdanken hat man das vor allem einer "Ice Age"-Premiere. Überhaupt nicht rund lief es am Sonntag für RTL, auch Sat.1 hatte Probleme.



21.05.2018 - 08:58 Uhr von Timo Niemeier 21.05.2018 - 08:58 Uhr

Mit "Ice Age - Kollision voraus" hat ProSieben am Sonntag die meisten Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren vor den Fernseher gefesselt: 1,55 Millionen Menschen sahen sich die TV-Premiere des Films zur besten Sendezeit an, kein anderer Sender kam auf noch mehr Zuschauer. Der Marktanteil lag bei starken 17,9 Prozent. Insgesamt sahen 2,85 Millionen Menschen zu. Schon die Wiederholung von "Ice Age 4" sorgte davor für gute 11,0 Prozent, "Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth" kam am späten Abend ebenfalls noch auf gute 11,1 Prozent.

Weil auch "Galileo Big Pictures" am Nachmittag über mehr als drei Stunden hinweg einen zweistelligen Marktanteil erzielte, landete ProSieben an Pfingstsonntag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,5 Prozent. RTL musste sich auf Rang zwei mit nur 8,1 Prozent begnügen. Die Kölner erreichten in der Primetime mit "Team Ninja Warrior" zwar immerhin 1,63 Millionen Zuschauer und 10,6 Prozent Marktanteil, sonst lief aber nicht viel zusammen. Der Zusammenschnitt des Bayerischen Fernsehpreises etwa kam ab 22:40 Uhr nur auf 3,6 Prozent Marktanteil.

Am Vorabend testete RTL eine neue Ausgabe von "Raus aus den Schulen - Promi-Spezial", dieses Mal allerdings ohne Naddel und damit großen Namen, sondern mit einem weitgehend unbekannten, ehemaligen "Alles was zählt"-Schauspieler. Der Marktanteil fiel mit 8,3 Prozent enttäuschend aus, nur 1,11 Millionen Menschen schalteten ein. Mit Film-Wiederholungen am Vormittag und Nachmittag holte RTL durchweg einstellige Marktanteile.

Nicht viel besser sah es für Sat.1 auf, das einen Tagesmarktanteil von 7,8 Prozent holte und damit nur knapp vor kabel eins (7,4 Prozent) lag. Die größte Baustelle des Senders bleibt der Vorabend: "Hotel Herzklopfen" blieb mal wieder bei ernüchternden 4,1 Prozent Marktanteil hängen und auch Julia Leischik machte ihre Sache danach mit 8,9 Prozent nicht ideal. In der Primetime kam der Film "Man lernt nie aus" auf 1,63 Millionen Zuschauer und 8,7 Prozent, "Urlaubsreif" steigerte sich danach immerhin noch auf 11,3 Prozent.

