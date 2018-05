Nur die "Tagesschau" kann die "heute-show" schlagen

© ZDF/Sascha Baumann

Das ZDF kann sich wie immer auf die "heute-show" verlassen - am Freitag lockte die Satireshow sogar mehr Zuschauer vor den Fernseher als jedes andere Format in der Primetime. Nur die "Tagesschau" erreichte noch mehr Menschen.



26.05.2018 - 09:11 Uhr von Alexander Krei 26.05.2018 - 09:11 Uhr

Die "heute-show" war am Freitag die meistgesehene Sendung in der Primetime. 3,55 Millionen Zuschauer sahen am späten Abend die Nachrichtensatire im ZDF - einzig die "Tagesschau" verzeichnete noch mehr Zuschauer. Der Marktanteil der "heute-show" lag bei überzeugenden 15,8 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte die Show ab 22:30 Uhr überzeugen. Hier kann man sich beim ZDF über ebenfalls starke 12,9 Prozent Marktanteil freuen.

Zu Beginn des Abends bewegte sich der Mainzer Sender derweil auf Augenhöhe mit RTL und dem Ersten. 3,26 Millionen Zuschauer sahen eine neue Folge der Krimiserie "Professor T.", ehe "Letzte Spur Berlin" von 3,38 Millionen gesehen wurde. Der ARD-Film "Dennstein & Schwarz" brachte es dagegen auf 3,37 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,5 Prozent, während "Let's dance" bei RTL diesmal 3,31 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte.

Die Tagesmarktführerschaft war dem ZDF letztlich übrigens nicht zu nehmen - als einzigem Sender überhaupt gelang es dem Sender, einen zweistelligen Marktanteil einzufahren. Zu verdanken hat man das natürlich nicht neben einem erfolgreichen Abendprogramm auch einmal mehr der Trödelshow "Bares für Rares", die am Nachmittag trotz der hohen Temperaturen im Schnitt 2,51 Millionen Zuschauer erreichte. Der Marktanteil belief sich beim Gesamtpublikum auf stolze 26,1 Prozent.

Einen schönen Erfolg feierte unterdessen das ARD-Quiz "Gefragt - gejagt", das am Vorabend gar nicht allzu weit entfernt war von der "SOKO Kitzbühel". Während die ZDF-Krimiserie um 18:00 Uhr von 2,35 Millionen Zuschauern gesehen wurde, kam die Show mit 2,02 Millionen Zuschauern auf sehr gute 15,2 Marktanteil. Das anschließende "Quizduell" verzeichnete noch 1,85 Millionen Zuschauer.

Teilen