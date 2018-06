Sozialdoku-Boom: RTL II jubelt über besten Tag des Jahres

© RTL II

Nach "Hartz und herzlich" und "Armes Deutschland" testete RTL II nun mit "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" eine weitere Sozialdoku in der Primetime - und erzielt erneut Traumquoten. Sehr gut lief es zudem für die tägliche Variante am Nachmittag



08.06.2018 - 09:02 Uhr von Uwe Mantel 08.06.2018 - 09:02 Uhr

RTL II erzielte am Donnerstag einen herausragenden Tagesmarktanteil von 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - somit kann man sich bei RTL II über den erfolgreichsten Tag seit dem 18. Dezember 2017 freuen. Zu verdanken ist das der Tatsache, dass die Sozialdokus, auf die RTL II seit einiger Zeit verstärkt setzt, weiterhin laufen wie geschnitten Brot. Zu "Armes Deutschland" und "Hartz und herzlich" gesellte sich nun noch "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" dazu - und legte einen Traumstart hin.

Satte 12,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die erste Folge, die aus dem Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main berichtete. Das war noch etwas mehr als die 11,1 Prozent, die "Hartz und Herzlich" am Dienstag erzielt hatte. 1,46 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was auch beim Gesamtpublikum überdurchschnittlichen 5,7 Prozent Marktanteil entsprach. 1,21 Millionen blieben im Anschluss zudem bei der "Exclusiv"-Reportage zum Thema "Deutschland, Deine Straßenkinder" dran. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg somit ab 22:15 Uhr sogar noch leicht auf 12,6 Prozent an. Während RTL II in der Primetime zunächst noch knapp hinter "Alarm für Cobra 11" lag, war der Sender zwischen 22:15 Uhr und 23:15 Uhr Marktführer.

Zudem funktioniert das Konzept auch in der täglichen Variante. Um 16 Uhr zeigt RTL II derzeit "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken". Am Donnerstag erklomm das Format mit 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Bestwert. 400.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. In den Tagen zuvor schwankten die Marktanteile zwischen 6 und 8,4 Prozent, lagen somit also auch durchgehend über dem Senderschnitt.

Zum hervorragenden Donnerstagabend von RTL II hat darüber hinaus einmal mehr der Vorabend beigetragen, wo "Köln 50667" tolle 13,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, ehe "Berlin - Tag & Nacht" noch 11,9 Prozent holte. 750.000 Zuschauer sahen "Köln 50667", 870.000 waren bei "Berlin - Tag & Nacht" dabei. Und selbst am Vormittag gelang RTL II mit einer Wiederholung von "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" bereits ein zweistelliger Marktanteil von 11,4 Prozent in der Zielgruppe.

