Rekord: RTL-"Sommerhaus" kommt immer besser in Fahrt

Vergangenes Jahr verloren die Zuschauer nach einem gelungenen Start langsam die Lust aufs "Sommerhaus der Stars" bei RTL. Anders diesmal: Zum Start lief's sogar leicht schwächer, doch seither geht's bergauf. Für Sat.1 und ProSieben lief's unterdessen solide



24.07.2018 - 09:04 Uhr von Uwe Mantel 24.07.2018 - 09:04 Uhr

RTL hat bei seinem "Sommerhaus der Stars" in diesem Jahr offenbar einiges besser gemacht als im Jahr zuvor: Damals startete das Format mit über 16 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zwar sehr gut, danach ging's aber Stück für Stück nach unten ehe das Finale mit nur noch 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen enttäuschte. Diesmal hingegen zeigt der Trend - zumindest bislang - nach oben.

Zum Auftakt lag das "Sommerhaus" mit 15,7 Prozent noch unter dem Vorjahr, schon in Woche 2 ging's aber leicht nach oben, die dritte Folge steigerte sich nun auf den neuen Allzeit-Rekord von 18,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Es waren dabei vor allem jüngere Zuschauer, die RTL hinzugewinnen konnte, die Gesamtreichweite stieg weniger stark. Mit insgesamt 2,59 Millionen Zuschauern erzielte das "Sommerhaus" aber auch hier seinen bislang besten Marktanteil in Höhe von 10,3 Prozent.

Im Anschluss lief es auch für "Extra" gut, der Marktanteil lag mit 14,4 Prozent so hoch wie zuletzt Mitte Mai. "Spiegel TV" holte am späten Abend schließlich noch 12,5 Prozent Marktanteil - auch das war der bislang beste Wert seit dem Wechsel auf diesen Sendeplatz Anfang des Monats. Alles in allem also ein gelungener Abend für RTL, ProSieben und Sat.1 konnten da bei Weitem nicht mithalten - auch dort lief's aber zumindest solide.

Bei ProSieben meldete sich "The Middle" mit 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück, das war etwas weniger als die letzten Folgen vor der Pause erzielten, lag aber über dem, was "The Big Bang Theory" direkt davor (10,2 Prozent) und direkt danach (9,9 Prozent) erzielen konnte. Dafür steigerten sich Sheldon Cooper & Co. mit weiteren Folgen bim Lauf des Abends auf zuletzt 13,3 Prozent und boten damit "Mom" eine gute Vorlage. Am späten Abend startete dann dort die fünfte Staffel der Sitcom mit Marktanteilen zwischen 10,7 und 11,2 Prozent.

Sat.1 bleibt unterdessen mit "MacGyver" weiter hinter dem Quotenniveau der ersten Staffel zurück - mit zwei Mal 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist die Serie aber kein Flop, sondern liegt noch immer leicht über dem Sat.1-Senderschnitt. "SEAL Team" musste sich im Anschluss dann zunächst mit mageren 8,2 Prozent zufrieden geben, holte mit einer weiteren Folge nach 23 Uhr aber zum ersten Mal einen zweistelligen Wert. 10,5 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Beim Gesamtpublikum setzte sich in der Primetime die Wiederholung des Taunus-Krimis "Wer Wind sät" mit 3,91 Millionen Zuschauer gegen das ARD-Sommerkino durch. "Frühstück bei Monsieur Henri" lief mit 3,48 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 13,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen trotzdem überdurchschnittlich gut. Die nachfolgende Reportage "Fake Science - Die Lügenmacher" wollten allerdings nur 1,93 Millionen Zuschauer sehen. Das ließ den Marktanteil auf 7,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einbrechen.

