"Wollnys" machen RTL II froh, Sky punktet dank Bayern

RTL II steuert mit den "Wollnys" auf die erfolgreichste Staffel seit fünfeinhalb Jahren zu, auch in dieser Woche sorgte die Familie wieder für sehr gute Quoten. Bei Sixx punktete Paula Lambert am späten Abend und Sky kann sich über sehr gute CL-Quoten freuen.



20.09.2018 - 09:44 Uhr von Timo Niemeier 20.09.2018 - 09:44 Uhr

Gut möglich, dass Sat.1 mit der jüngsten "Promi Big Brother"-Staffel auch die Konkurrenz stark gemacht hat. Seitdem Silvia Wollny dort nämlich zu sehen war, ist das RTL-II-Format "Die Wollnys" so erfolgreich wie schon lange nicht mehr. Derzeit steuert die Sendung geradewegs auf die erfolgreichste Staffel seit fünfeinhalb Jahren zu. Auch in dieser Woche sorgten 770.000 junge Zuschauer für starke 8,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, damit lag man knapp vor dem Moshammer-Film im Ersten und deutlich vor Sat.1. Insgesamt schalteten 1,12 Millionen Menschen ein.

Am späten Abend läuft "Love Island" derweil weiter wie ein Uhrwerk, mit 9,8 Prozent Marktanteil wurde der bisherige Rekordwert nun erneut erzielt. 910.000 Zuschauer ab drei Jahren sahen sich ab 22:15 Uhr die neueste Ausgabe an. Weil auch die Soaps am Vorabend zweistellige Marktanteile holten, erreichte RTL II am Mittwoch einen sehr guten Tagesmarktanteil in Höhe von 7,0 Prozent.

Sixx setzte den ganzen Abend über auf Paula Lambert. Die "Sex und Gute Nacktgeschichten" starteten noch etwas verhalten: Eine neue Ausgabe erzielte nur 1,0 Prozent, zwei alte Episoden steigerten sich danach auf 1,2 und 1,8 Prozent. "Paula kommt… Sexpedition Deutschland" war ab kurz nach 22 Uhr dann bereits für starke 3,0 Prozent gut, "Paula kommt… am Telefon" erreichte danach sogar nochmal bessere 3,9 Prozent. Sixx erreichte damit einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,8 Prozent. Sat.1 Gold landete bei 2,4 Prozent und punktete ebenfalls spät: "Lenßen & Partner" erreichte ab 23:15 Uhr starke 3,6 Prozent, "K 11" kam ab Mitternacht sogar auf 5,1 Prozent.

Und dann noch ein kurzer Blick auf Sky, wo am Mittwoch das erste Bayern-Spiel der neuen Champions-League-Saison zu sehen war. Um 21 Uhr erreichte der Sender 1,19 Millionen Zuschauer mit der Konferenz und dem Einzelspiel, das waren 150.000 mehr als am Dienstag. Auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 7,6 Prozent spürbar höher aus als noch einen Tag zuvor. Am Vorabend kam Sky auf 340.000 Zuschauer und 2,3 Prozent.

