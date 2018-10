"The Voice" siegt deutlich, aber startet schwach wie nie

© ProSieben/Sat.1/Andre Kowalski

ProSieben hat mit dem Staffel-Start von "The Voice of Germany" den Tagessieg in der Zielgruppe eingefahren, blieb aber zunächst hinter den Zahlen der Vorjahre zurück. "Late Night Berlin" wusste den starken Vorlauf anschließend nur bedingt zu nutzen.



19.10.2018 - 08:42 Uhr von Alexander Krei 19.10.2018 - 08:42 Uhr

Am Donnerstag hat sich "The Voice of Germany" bei ProSieben zurückgemeldet. Die nunmehr achte Staffel war zwar aus Quotensicht ein voller Erfolg für den Sender, startete allerdings ein ganzes Stück schwächer als die bisherigen. 3,23 Millionen Zuschauer waren ab 20:15 Uhr dabei, das waren über eine halbe Million weniger als vor einem Jahr. 2016 hatten sogar noch über vier Millionen Zuschauer den Auftakt sehen wollen. Dennoch kann man in Unterföhring zufrieden sein, schließlich lag schon der Gesamt-Marktanteil bei überzeugenden 11,3 Prozent.

In der Zielgruppe schwang sich "The Voice" mit 1,88 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 20,4 Prozent zum Tagessieger auf. Aber auch hier bleibt festzuhalten, dass es im Vergleich zum Vorjahr ein recht deutliches Minus gab: Damals wurden zum Start der Staffel nämlich noch fast 25 Prozent Marktanteil eingefahren. Die Konkurrenz konnte ProSieben dennoch auf Abstand halten: Mit 13,3 Prozent war die RTL-Serie "Alarm für Cobra 11" der größte Kontrahent.

Etwas ernüchternd verlief dagegen das Zusammenspiel mit Klaas Heufer-Umlauf, dessen "Late Night Berlin" im Anschluss bei ihrer Donnerstags-Premiere trotz des starken Vorlaufs nicht über einen Marktanteil von 10,6 Prozent in der Zielgruppe hinauskam. Diesen Wert schaffte die Show in der vorigen Woche am Montagabend auch mit einem deutlich schwächeren Vorprogramm. Immerhin: Die Reichweite der Show fiel mit 1,07 Millionen Zuschauern so hoch aus wie noch nie. Das Fernduell gegen "Young Böhmermann" entschied Heufer-Umlauf zudem erwartungsgemäß für sich: 370.000 Zuschauer sahen das "Neo Magazin Royale", das beim jungen Publikum zudem nur einen Marktanteil von 1,6 Prozent erzielte.

Bei ProSieben kam "red!" derweil am späten Abend nicht über 570.000 Zuschauer sowie mäßige 9,4 Prozent Marktanteil hinaus. Und auch wenn dem Sender im Laufe des Abends also die Luft ausging, reichte es dank "The Voice" unterm Strich für die Tagesmarktführerschaft beim jungen Publikum. Mit einem Marktanteil von 13,4 Prozent lag ProSieben am Donnerstag hauchdünn vor RTL, das auf 13,2 Prozent kam. Sat.1 und Vox folgten dahinter mit großem Abstand und erzielten nur Werte von 7,4 und 7,2 Prozent.

