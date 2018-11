"Ninja Warrior" steigert sich zum Finale auf Staffelbestwert

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

"Ninja Warrior Germany" hat am Freitag zum Finale so viele Zuschauer wie noch nie während der laufenden Staffel unterhalten, auch der Marktanteil markierte einen Bestwert. Die Konkurrenz konnte RTL damit auf Abstand halten.



17.11.2018 - 09:13 Uhr von Timo Niemeier 17.11.2018 - 09:13 Uhr

Für RTL ist am Freitag eine sehr erfolgreiche Staffel "Ninja Warrior Germany" zu Ende gegangen, exakt drei Millionen Menschen sahen sich das Finale von Staffel drei an. Das war die höchste Reichweite der Show während den vergangenen Wochen. 1,65 Millionen Zuschauer waren zudem zwischen 14 und 49 Jahren alt - damit holte sich RTL den Tagessieg beim jungen Publikum. Der Marktanteil lag bei starken 18,7 Prozent - auch das ist ein Staffelbestwert.

Im Schnitt kam die Show mit ihren neun Ausgaben seit Mitte September auf 2,51 Millionen Zuschauer und damit nur minimal weniger als im vergangenen Jahr. Der durchschnittliche Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 16,5 Prozent und damit sogar noch etwas über dem Wert aus 2017 - damals verfrachtete RTL die Show am Ende aber auf den Sonntagabend, wo sie sich deutlich schwerer tat. Dieses Mal hatte "Ninja Warrior" freitags leichteres Spiel. Erneut gab es übrigens wieder keinen Sieger, der sich im Finale durchsetzen konnte. So wurde wieder "nur" ein "Last-Man-Standing" gekürt - also der Athlet, der am weitesten gekommen ist. Mit einem Live-Programm von Mario Barth erzielte RTL später am Abend noch hervorragende 14,5 Prozent Marktanteil und hatte auch damit mehr junge Zuschauer als ProSieben und Sat.1 am gesamten Freitag.

Marktanteils-Trend: Ninja Warrior Germany



ProSieben kann mit seiner Primetime trotzdem zufrieden sein, war sie immerhin kein Totalausfall. Mit "Tribute von Panem - Catching Fire" zeigte man schließlich nur eine Wiederholung. 1,36 Millionen Menschen sahen zu, 850.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 9,7 Prozent. "Takedown" fiel am späten Abend auf 7,9 Prozent zurück. Weil im Tagesprogramm aber überwiegend zweistellige Marktanteile eingefahren wurde, erreichte ProSieben am Freitag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 10,7 Prozent. RTL lag mit 14,2 Prozent aber unerreichbar auf Rang eins.

Teilen