RTL-Bauern schlagen sich gegen Nations League am besten

Das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande in der Nations League hat dem Ersten erwartungsgemäß den Tagessieg beschert. "Bauer sucht Frau" litt unter der Konkurrenz, RTL zeigte aber in weiser Voraussicht keine reguläre Ausgabe des Formats.



20.11.2018 - 09:11 Uhr von Timo Niemeier 20.11.2018 - 09:11 Uhr

8,48 Millionen Menschen haben am Montagabend gesehen, wie die DFB-Elf erst 2:0 gegen die Niederlande in Führung ging und später noch den Ausgleich kassierte. Damit war Das Erste der Sieger des Abends, kein anderer Sender hatte mehr Zuschauer. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 2,43 Millionen Zuschauer für den lockeren Tagessieg. Beim Gesamtpublikum wurden 27,3 Prozent Marktanteil gemessen, in der Zielgruppe waren es 24,8 Prozent.

Das Erste holte bis in den späten Abend Quoten, die weit über dem Senderschnitt lagen. Am Vorabend erreichte "Wer weiß denn sowas?" mit 3,58 Millionen Zuschauer erneut den Staffel-Bestwert, den die Sendung erst vor wenigen Tagen aufgestellt hatte. 16,7 Prozent Marktanteil hatte die Quizshow auf dem Konto, beim jungen Publikum holte das Format exakt 10,0 Prozent. Es ist dann aber vor allem dem Fußballspiel zu verdanken, dass der Sender mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 14,7 Prozent am Montag an der Spitze aller Sender stand. Das ZDF leistete allerdings erbitterten Widerstand und kam auf 14,6 Prozent.

Besonders zu spüren bekam RTL die starke Primetime-Konkurrenz. In weiser Voraussicht haben die Kölner dann auch keine reguläre Folge von "Bauer sucht Frau" gezeigt, sondern ein altes Urlaubs-Special, in dem unter anderem Bauer Heinrich sowie Josef und Narumol zu sehen waren. Mit 3,28 Millionen Zuschauer lief es zwar trotzdem sehr gut, in den vergangenen Wochen sahen allerdings regelmäßig mehr als fünf Millionen Menschen zu. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 12,5 Prozent - 1,27 Millionen Zuschauer kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Damit war RTL der erste Verfolger der DFB-Elf in der Primetime.

Beim Gesamtpublikum schlug sich das ZDF am besten und konnte dem Fußball trotzen. Zwei "Solo für Weiss"-Filme erreichten 4,88 und 4,36 Millionen Zuschauer, mit Marktanteilen in Höhe von 14,9 und 16,7 Prozent kann man in Mainz sehr zufrieden sein. Am Vorabend lag "SOKO München" mit 3,76 Millionen Zuschauer zudem stabil vor "Wer weiß denn sowas?".

