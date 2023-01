7,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich am Samstagabend im Schnitt den "Wilsberg"-Krimi "Fette Beute" an. Damit setzte sich das ZDF in den Tagescharts klar vor alle Shows, "Klein gegen Groß", das allerdings auch deutlich länger dauerte, folgte im Ersten mit im Schnitt 5,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bereits mit einigem Abstand.

Mehr als jeder Vierte, der zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr vor dem Fernseher saß, hatte sich somit für "Wilsberg" entschieden, der Marktanteil belief sich auf stolze 26,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde die Zweistelligkeit zwar knapp verpasst, mit 9,6 Prozent Marktanteil lag der Krimi aber auch hier auf einem guten Niveau. Im weiteren Verlauf erreichte "Der Alte" dann noch 4,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - zu diesem Zeitpunkt ging die Marktführung dann zwar an Das Erste über, 16,2 Prozent Marktanteil sind für eine Wiederholung aber freilich trotzdem ein ziemlich guter Wert.

Dass das ZDF über den gesamten Tag betrachtet mit 16,7 Prozent Tagesmarktanteil deutlich vor der Konkurrenz lag - Das Erste erreichte 12,8 Prozent, RTL als stärkster Privatsender beim Gesamtpublikum gerade mal 6,7 Prozent - lag aber auch an den Wintersportübertragungen, die tagsüber über Stunden hinweg Marktanteile jenseits der 20-Prozent-Marke bescherten.

Am meisten sticht dabei einmal mehr der Biathlon-Weltcup heraus. Die 10-km-Verfolgung der Frauen sahen sich ab 11:28 Uhr im Schnitt 2,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, was 28,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Als ab 14:42 Uhr die Herren an der Reihe waren, saßen im Schnitt noch eine Million Personen mehr vor dem Fernseher, der Marktanteil bewegte sich dank insgesamt höherer TV-Nutzung bei ähnlichen 28,1 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Marktanteile mit 19,7 bzw. 19,3 Prozent sehr gut.

