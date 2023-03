Auch wenn die Spitzen-Quoten der ersten Folge nicht noch einmal erreicht werden konnten, blieb die Kabel-Eins-Dokureihe "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" auch in den zurückliegenden Wochen ein schöner Erfolg. Zum Abschluss fiel die Gesamt-Reichweite mit 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwar niedriger aus als zuletzt, dafür zog in der Zielgruppe der Marktanteil noch einmal an. Mit im Schnitt 390.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren verbuchte das Finale von "Roadtrip Amerika" am Donnerstag starke 6,6 Prozent.

Umso enttäuschender, dass das anschließende "K1 Magazin" so wenig aus dem Vorlauf machte und auf 2,9 Prozent Marktanteil zurückfiel. Immerhin: Am Vorabend lief es für Kabel Eins durchweg gut, allen voran für "Mein Lokal, Dein Lokal", das gegen 18 Uhr mit schönen 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte. An der Vox-Show "First Dates" kamen die Köche aber nicht vorbei: Roland Trettl brachte es parallel dazu auf 7,9 Prozent Marktanteil, ehe "Das perfekte Dinner" sogar 9,2 Prozent erzielte.

Marktanteils-Trend: Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Auch mit den Primetime-Quoten kann man bei Vox übrigens zufrieden sein: Dort brachte es der Spielfilm "Tomb Raider" zunächst auf 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe sich "Peppermint - Angel of Vengeance" auf 7,8 Prozent steigerte. RTLzwei brachte es derweil um 20:15 Uhr mit der Dokusoap "Hartes Deutschland" nicht über 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus. In der Zielgruppe erzielte der Privatsender unspektakuläte 4,3 Prozent Marktanteil, steigerte sich später mit "Reeperbahn privat" aber noch auf 5,1 Prozent.

Gefragt waren am Donnerstagabend aber auch Krimis: So erreichte Super RTL mit "CSI: Miami" bis zu 590.000 Personen, während Nitro mit "Law & Order: Special Victims Unit" in der Spitze auf 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. In beiden Fällen kletterte der Marktanteil im Laufe des Abends auf mehr als drei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV