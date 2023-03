Gegen die Übertragung eines Fußball-Länderspiels hatten nicht alle Privatsender ein Mittel. Während es für Vox gut lief und für RTLzwei zeitweise gut, hatte etwa ProSieben größere Probleme. Dort holte "Darüber…die Welt!" ab 20:15 Uhr nur schwache 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ein nachfolgendes "Late Night Berlin" musste sich mit 5,4 Prozent zufrieden geben. Am noch späteren Abend fielen die Werte einer "TV total"-Wiederholung sogar auf wirklich richtig schwache 3,4 Prozent. Insgesamt erreichten die drei Ausstrahlungen durchschnittliche Reichweiten in Höhe von 0,97, 0,33 und 0,19 Millionen Personen.

Die Sat.1-Primetime war geprägt von einem eher alten Publikum.1,33 und 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei schalteten ein. Werberelevant waren 0,27 und 0,25 Millionen (jew. Durchschnittswert). Zu sehen gab es zunächst eine neue Folge von "Navy CIS: Hawaii", danach folgte eine "Navy CIS"-Wiederholung. Bei den Jüngeren kamen die US-Krimis auf nicht glanzvolle 4,6 und 3,9 Prozent Marktanteil. Weiterhin schwer tut sich auch die neue Nachmittagssendung "Volles Haus", die mit 3,4 Prozent in der Zielgruppe am Dienstag einen ihrer besseren Tage erwischte. Gleiches gilt für die Show "Die perfekte Minute", die nach 19 Uhr auf durchschnittlich 2,4 Prozent gelangte.



Auch bei Kabel Eins war kein Quotenfeuer zu erkennen. Selbst das in der jüngeren Vergangenheit aufblühende "Mein Lokal, dein Lokal" kochte mit rund fünf Prozent in der Zielgruppe diesmal auf kleinerer Flamme. Der Film "16 Blocks" kam zur besten Sendezeit auf knapp vier Prozent. 0,68 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu.

Gut liefen indes die "Steel Buddies" bei DMAX. Sie sendeten beim Männersender zwischen 18:20 und 21:15 Uhr – zwischen 2,4 und 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holte die Produktion. Die Primetimefolge gelangte auf durchschnittlich 440.000 Zuschauende.

