"The Voice Kids" hat an Karfreitag deutlich steigende Quoten verzeichnet - und erstmals seit Mitte März wieder einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnet. Mit durchschnittlich 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Sat.1-Show sehr gute 10,9 Prozent und war damit so erfolgreich wie noch nie in der laufenden Staffel. Auch die Gesamt-Reichweite fiel mit durchschnittlich 1,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern so hoch aus wie noch nie in diesem Jahr.

Das Quoten-Hoch dürfte zu einem guten Stück auch auf RTL zurückzuführen sein: Dort war wegen des Feiertags in dieser Woche nämlich keine neue Folge von "Let's Dance" zu sehen, sondern ein Best Of. Dieses bescherte dem Kölner Sender zwar gute Quoten, doch Marktanteile um 20 Prozent - wie sie zuletzt regelmäßig erreicht wurden - konnten damit nicht erreicht werden. Gleichwohl gab's den Tagessieg in der Zielgruppe: Dort sorgten 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährige für überzeugende 12,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten im Schnitt 2,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die für 12,6 Prozent sorgten.

Ziemlich überschaubar lief es für RTL dagegen am Vorabend für "Comeback oder weg?", das trotz des erfolgreichen Vorlaufs durch "RTL aktuell" um 19:05 Uhr nicht über 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 6,9 Prozent in der Zielgruppe hinauskam. Und auch sonst blieb der Sender am Karfreitag über weite Strecke der Daytime hinweg einstellig - die einzige Ausnahme bildete "Rapunzel - neu verföhnt" zur Mittagszeit mit guten 11,8 Prozent.

In Sat.1 wiederum sorgten zwei "Herr der Ringe"-Filme tagsüber für gute, wenngleich einstellige Quoten: "Die zwei Türme" erreichte ab 13:20 Uhr im Schnitt 8,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen, ehe "Die Rückkehr des Königs" auf 9,0 Prozent kam. Insgesamt wurden hier im Schnitt 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt. Angesichts der enttäuschenden Quoten, die der Sender seit Wochen am Nachmittag mit "Volles Haus!" einfährt, bot der Feiertag dem Sender somit also eine Möglichkeit des Verschnaufens.

