Promi-Auftritte in Serien, speziell in täglichen Soaps oder Telenovelas, sind längst nichts Neues mehr. Selten aber sieht man an den Quoten dieser Folgen ein spürbar gestiegenes Interesse. Als Maite Kelly am Donnerstag bei "Unter Uns" antrat und sang, war das anders. Da lag der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei 12,9 Prozent - das war der beste Wert seit fast drei Monaten und generell einer der besten Marktanteile des laufenden Jahres. Im Schnitt kommt die Soap seit Beginn des Jahres auf weniger als 9 Prozent. Die Gesamtreichweite lag am Donnerstag bei 790.000.

Und es ist auch nicht so, als hätte "Unter Uns" von einem sonderlich starken Vorlauf profitiert. Ulrich Wetzel kam zuvor mit "Strafgericht" bzw. "Jugendgericht" zwar auf mehr Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile beim jungen Publikum waren angesichts von 7,2 und 8,7 Prozent aber klar einstellig. "Barbara Salesch - Das Strafgericht" kam zuvor noch auf 10,9 Prozent.

Aber nicht nur am Nachmittag hatte RTL so seine liebe Not, auf zufriedenstellende Quoten zu kommen. Am Vormittag erzielte auch "Punkt 8" ein überraschendes Tief, die Nachrichtensendung landete bei ganz schlechten 1,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe - nur 110.000 Menschen sahen zu. Überraschend sind diese Werte auch deshalb, weil "Punkt 6" und "Punkt 7" zuvor mit 7,4 und 8,1 Prozent nicht sehr gut, aber doch deutlich besser unterwegs waren. Die Reichweiten waren hier noch rund doppelt so hoch wie bei "Punkt 8" später.

In Sat.1 versagte derweil einmal mehr "Volles Haus" mit nur 2,4 Prozent und auch "Lenßen übernimmt" war danach für maximal 3,5 Prozent gut. Auch dadurch landete der Sender am Ende nur bei einem wenig schmeichelhaften Tagesmarktanteil in Höhe von 4,3 Prozent - und damit auf einem Niveau mit RTLzwei. Dort lief es für die Daytime etwas besser als zuletzt, wenngleich man beim Sender mit den Werten über weite Strecken hinweg noch längst nicht zufrieden sein kann. "Köln 50667" holte lediglich 3,8 Prozent Marktanteil, "Hartz Rot Gold" lag davor ebenfalls bei diesem Wert. "Berlin - Tag & Nacht" holte vor Beginn der Primetime 5,9 Prozent und war damit ein schöner Erfolg für den Sender.

