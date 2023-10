am 21.10.2023 - 08:45 Uhr

Mit einem weiteren "Allein gegen alle"-Special hat sich "Gefragt - gejagt" am Freitag im ARD-Vorabendprogramm in die Pause verabschiedet. Die Quoten konnten sich dabei noch einmal sehen lassen, denn durchschnittlich 2,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Quizshow mit Alexander Bommes, sodass der Marktanteil bei starken 16,6 Prozent lag. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich "Gefragt - gejagt: Allein gegen alle" mit 10,1 Prozent noch einmal deutlich über den Normalwerten des Senders.

Damit geht die bislang erfolgreichste Staffel von "Gefragt - gejagt" zu Ende: In den zurückliegenden Monaten erreichte das Format im Schnitt erstmals mehr als 17 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie einen zweistelligen Marktanteil beim jungen Publikum. In diesem Windschatten konnte am Freitag dann auch das "Quizduell" punkten, das im Anschluss noch 2,53 Millionen Menschen im Ersten hielt und für 12,8 Prozent Marktanteil sorgte. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zwar ebenfalls schwächer als für "Gefragt - gejagt", doch die erzielten 6,4 Prozent sind zumindest ein solider Wert.

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Noch stärker als "Gefragt - gejagt" war nach 18 Uhr indes das ZDF, wo sich Stefan Jürgens am Freitag von der "SOKO Wien" verabschiedete. Die Quoten konnten sich noch einmal sehen lassen, denn mit 3,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte die Krimiserie einen hervorragenden Marktanteil von 20,4 Prozent. Die anschließenden "heute"-Nachrichten kamen mit 3,75 Millionen Personen auf ähnlich starke 19,2 Prozent. "Bettys Diagnose" fiel im weiteren Verlauf des Vorabends im Vergleich dazu jedoch spürbar zurück und kam mit 2,59 Millionen Serien-Fans nicht über 11,3 Prozent Marktanteil hinaus.

Unterm Strich war dem ZDF die Tages-Marktführerschaft beim Gesamtpublikum mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 15,6 Prozent erwartungsgemäß nicht zu nehmen - schließlich funktionierten auch Primetime und Nachmittag richtig gut. So erreichten die "Rosenheim-Cops" um kurz nach 16 Uhr fast drei Millionen Fans, nachdem "heute - in Europa" zuvor mit 2,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Marktanteil auf fulminante 26,1 Prozent getrieben hatte. Um 20:15 Uhr wiederum lag "Jenseits der Spree" mit 5,26 Millionen Personen sowie 20,7 Prozent Marktanteil klar vor der ARD-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr", die 3,46 Millionen unterhielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt