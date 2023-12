Nach vier Jahren meldete sich Helene Fischer am 1. Weihnachtstag mit ihrer Show im ZDF zurück - ein Comeback, auf das ganz offensichtlich viele Fans gewartet haben, wie der Blick auf die Quoten zeigt. Durchschnittlich 5,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ab 20:15 Uhr ein und bescherten dem ZDF den Tagessieg beim Gesamtpublikum. Anhand der Zahlen lässt sich im Übrigen auch ganz gut ablesen, dass sich das Fernsehverhalten der Deutschen verändert hat: Obwohl die "Helene Fischer Show" damit die niedrigste Reichweite seit zehn Jahren verbuchte, fiel der Marktanteil mit 20,7 Prozent sogar leicht höher aus als 2019, als noch fast sechs Millionen zugesehen hatten.

Besonders bemerkenswert: Bei den 14- bis 49-Jährigen war die "Helene Fischer Show", gemessen nach Marktanteilen, sogar zu erfolgreich wie nie zuvor: Mit 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern dieser Altersklasse erzielte die ZDF-Sendung hier sogar einen Marktanteil von 21,2 Prozent. Gegenüber dem Rekord von 2019 steigerte sich Fischer noch einmal um mehr als drei Prozentpunkte - und fuhr letztlich auch hier den Tagessieg ein.

Allerdings war das Rennen beim jungen Publikum denkbar knapp: Gefragt war nämlich auch der TV-Klassiker "Kevin - Allein in New York", der Sat.1 abermals starke Quoten einbrachte. Mit 1,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen erreichte die Komödie einen fantastischen Marktanteil von 20,6 Prozent. Und auch insgesamt erwies sich der zweite "Kevin"-Film mit 2,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 11,3 Prozent wieder als voller Erfolg für den Privatsender, der im Vorabendprogramm zudem noch einmal mit "Kevin - Allein zu Haus" punktete und den Marktanteil auf 13,9 Prozent trieb. Im "Kevin"-Windschatten fuhr zudem "Newstime" mit 13,5 Prozent die beste Quote des Jahres ein.

Die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe war Sat.1 letztlich auch am 1. Weihnachtstag nicht zu nehmen. Beim Gesamtpublikum setzte sich wiederum das ZDF an die Spitze, dicht gefolgt vom Ersten, wo am Abend der Krimi "Wolfsland - Das schwarze Herz" mit 4,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch am ehesten mit Helene Fischer mithalten konnte. Ebenfalls gefragt waren tagsüber schon "Sissi" und "Sissi - Die junge Kaiserin". Letztere erreichte ab 18:17 Uhr im Schnitt 2,32 Millionen Fans und erzielte gute 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt