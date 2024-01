am 15.01.2024 - 08:38 Uhr

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel machte die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Sonntagabend bereits den Einzug in die Hauptrunde der Europameisterschaft klar. Und das Interesse daran war erneut enorm hoch: Nachdem schon das erste Spiel im Schnitt von 7,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt wurden, waren diesmal 7,38 Millionen Menschen bei der ZDF-Übertragung vor den Bildschirmen mit dabei.

Das war fast jeder Vierte, der am Sonntagabend vor dem Fernseher saß, der Marktanteil belief sich auf 24,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Der ganz leichte Rückgang im Vergleich zur ersten Partie lässt sich wohl vor allem auch dadurch erkären, dass der Sonntagabend für viele traditionell "Tatort"-Zeit ist. Der Krimi im Ersten war tatsächlich noch etwas stärker unterwegs und zählte im Schnitt 8,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - etwas weniger als man es üblicherweise meist von Kölner "Tatort"-Folgen gewohnt ist. Der Marktanteil belief sich hier auf 28,1 Prozent.

Beim jungen Publikum hatten unterdessen die Handballer die Nase vorn: Das ZDF erreichte mit seiner Übertragung 2,07 Millionen 14- bis 49-Jährige, was hervorragenden 27,0 Prozent Marktanteil entsprach. Das Erste kam mit dem "Tatort" dank 1,5 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Marktanteil von 19,4 Prozent.

Dass das ZDF den Sonntag letztlich mit Tagesmarktanteilen von 17,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 13,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bei Jung und Alt klar dominierte, war aber nicht nur dem Handball, sondern auch Wintersport zu verdanken, der tagsüber durchweg sehr gute Quoten lieferte. Wie üblich stieg die Reichweite bei den Biathlon-Übertragungen am höhchsten: Bei den Frauen waren mittags im Schnitt 4,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, bei den Männern am Nachmittag 4,32 Millionen. Der Marktanteil stieg mittags auf herausragende 30,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 22,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, am Nachmittag lagen die Werte bei 27,0 und 21,8 Prozent. Marktanteile jenseits der 20-Prozent-Marke erreichten aber auch die Übertragungen vom Slalom der Herren, Viererbob und Skispringen.

Das Erste übertrug am Nachmittag die Krönung von Frederik X. in Dänemark, die zwischen 14:04 und 15:45 Uhr im Schnitt 2,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten. Der Marktanteil von 15,9 Prozent beim Gesamtpublikum konnte sich ebenfalls mehr als sehen lassen. Interesse herrschte allerdings vor allem bei den Älteren, in der jüngeren Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren nicht mehr als 6,4 Prozent Marktanteil zu holen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt