Mit 3,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 13,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe (alle Daten vorläufig gewichtet) hat der erste "Miss Merkel"-Film im März 2023 gute Quoten erreicht. Der Marktanteil beim jungen Publikum ist sogar der bis heute beste Wert für die am Dienstagabend laufenden RTL-Krimis. Mit dem zweiten "Miss Merkel"-Fall musste RTL nun deutlich kleinere Brötchen backen.

So sahen nur noch 2,36 Millionen Menschen zu, 510.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Während beim Gesamtpublikum 9,8 Prozent Marktanteil drin waren, wurden in der jungen Zielgruppe 10,4 Prozent gemessen. Bei den inzwischen von RTL ins Zentrum gerückten 14- bis 59-Jährigen kam "Miss Merkel" am Dienstagabend auf 9,9 Prozent. Damit lief es für den Krimi zwar nicht schlecht, aber doch bedeutend schlechter als noch vor einem Jahr. Und das ist durchaus überraschend, erreichte die "Miss Merkel"-Wiederholung vor einer Woche schließlich nur unwesentlich niedrigere Werte als die Erstausstrahlung jetzt.

"Miss Merkel" war damit außerdem der zuschauerschwächste RTL-Krimi am Dienstagabend in diesem Jahr, selbst "Die Neue und der Bulle" kam mit beiden Folgen auf mehr Publikum. Recht deutlich musste sich Katharina Thalbach als Angela Merkel am Dienstag den ARD-Serien geschlagen geben. "Die Notärztin" sahen sich zur besten Sendezeit 3,79 Millionen Menschen an, "In aller Freundschaft" kam danach sogar noch auf 4,50 Millionen. Angesichts von 15,1 und 18,5 Prozent Marktanteil kann man sehr zufrieden sein.

Mit Fiction in der Primetime versuchte derweil auch Sat.1 zu überzeugen, "The Irrational - Kriminell logisch" versammelte allerdings nur 890.000 Menschen vor den TV-Geräten. Das waren noch einmal weniger als beim Start vor einer Woche. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei schwachen 5,0 Prozent. Eine alte Folge "Navy CIS" fiel danach auf 3,9 Prozent und zwei Episoden von "FBI: Special Crime Unit" lagen später bei maximal 5,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;