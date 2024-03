"The Voice Kids" ist am Freitagabend in die elfte Staffel gestartet. Aus Quotensicht dürfte man sich in Unterföhring womöglich etwas mehr erhofft haben: Mit durchschnittlich 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag die Sat.1-Show nur knapp über ihrem bisherigen Reichweiten-Tief. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 8,1 Prozent zwar über dem Senderschnitt, fiel gleichzeitig aber gut zwei Prozentpunkte niedriger aus als beim Staffel-Auftakt des Vorjahres.

Dem RTL-Hit "Let's Dance" wurde "The Voice Kids" damit überhaupt nicht in gefährlich - im Gegenteil: Nachdem dessen Marktanteil vor einer Woche deutlich unter 20 Prozent gefallen war, eroberte die Tanzshow diese Marke nun wieder zurück. Mit 900.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren erreichte "Let's Dance" nicht nur starke 20,6 Prozent Marktanteil, sondern fuhr darüber hinaus auch den Tagessieg ein. Insgesamt schalteten 3,61 Millionen Menschen ein, geringfügig mehr als zuletzt. Hier lag der Marktanteil bei 16,9 Prozent.

Marktanteils-Trend: Let's Dance Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Auch nach Mitternacht hielt "Let's Dance" die Quoten von RTL hoch: So erreichte das "Exclusiv Spezial" noch fast zwei Millionen Menschen sowie 19,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe auch das "Nachtjournal" mit 18,6 Prozent überzeugte. Die Stärke in der Primetime führte schließlich auch dazu, dass RTL völlig ungefährdet die Tagesmarktführerschaft bei den 14- bis 49-Jährigen einfuhr: Mit durchschnittlich 14,1 Prozent lagen die Kölner weit vor ProSieben, das nur 7,5 Prozent erzielte. Sat.1 wiederum kam nicht über 6,2 Prozent hinaus.

ZDF mit Serien und Satire wieder gefragt

Mit Blick aufs Gesamtpublikum war am Freitag dagegen das ZDF nicht zu schlagen: Dort räumte "Der Staatsanwalt" um 20:15 Uhr mit 5,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 21,2 Prozent Marktanteil ab, ehe "Letzte Spur Berlin" von 4,64 Millionen gesehen wurde. Das ZDF lag damit deutlich vor dem Ersten, wo die neue Reihe "Vorübergehend glücklich" nicht über 2,67 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 10,4 Prozent hinauskam.

Die "heute-show" wiederum drehte im ZDF später am Abend wie gewohnt auch beim jungen Publikum auf und trieb den Marktanteil hier auf 18,8 Prozent. Für das "ZDF Magazin Royale" gab's schließlich mit 15,8 Prozent den besten Wert bei den 14- bis 49-Jährigen seit mehreren Wochen. Insgesamt blieben nach 23 Uhr noch 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, nachdem die Nachrichtensatire mit Oliver Welke zuvor von 3,58 Millionen Menschen gesehen wurde. Durch zeitversetzte Nutzung dürften beide Shows in den kommenden Tagen aber noch zahlreiche weitere Fans einsammeln.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;