Janine Steeger wird ecowoman.de-Herausgeberin

© Jörg Stehlau

2015 hat sich Janine Steeger nach siebenjähriger Tätigkeit von ihrem Job als Moderatorin bei RTL verabschiedet, dort moderierte sie unter anderem "Explosiv". Nun ist sie seit Anfang des Jahres als Herausgeberin von ecowoman.de tätig.

Anfang 2015 verkündete Janine Steeger, dass sie nicht mehr Teil von RTL und der vorabendlichen Sendung "Explosiv - Das Magazin" sein möchte, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Nun, ein knappes Jahr später, kristallisiert sich eine dieser neue Aufgaben heraus: Seit Anfang Januar agiert Steeger als Herausgeberin von ecowoman.de, einer Website, die sich umfassend mit Klima- und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung befasst.

Steeger macht damit Themen, die sie schon lange beschäftigen, zu ihrer jetzigen Berufung. ecowoman.de ist dabei für Steeger kein ganz neues Blatt, war sie dort doch bereits als Bloggerin mit einer eigenen Kolumne vertreten. "Wir sollten uns alle viel stärker damit beschäftigen, was wir konsumieren, woher es kommt und was unser Konsum auslöst. Als Herausgeberin von Deutschlands führendem Lifestyle-Magazin für einen nachhaltigen Lebensstil habe ich nun die große Chance erhalten, viele Menschen mit diesen Themen zu erreichen und einen gesamtgesellschaftlichen Wandel anzustoßen", so Steeger.

"Wir freuen uns enorm über die Zusammenarbeit mit Janine Steeger und sehen sehr positiv in das gerade erst begonnene Jahr", erklärt Thomas Werner, Geschäftsführer von ecowoman.de. "Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit ecowoman.de viele interessierte Menschen für einen nachhaltigen Lebensstil begeistern und überzeugen können." Als aktive Herausgeberin soll Steeger die strategische Entwicklung der Marke ecowoman.de entwickeln und nach vorne treiben. Dazu gehören laut Verlag auch die Weiterentwicklung neuer Formate im Live-Journalismus.