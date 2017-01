"Let's Dance" startet 2017 mit Kennenlernshow

© RTL/Stefan Gregorowius

Anders als in den vergangenen Jahren startet RTL 2017 nicht mit einer regulären Ausgabe in die neue Staffel von "Let's Dance". In einer Kennenlernshow, die Ende Februar zu sehen sein wird, schwört der Sender Zuschauer und Promis auf die kommenden Wochen ein.

Zum zehnten Jubiläum von "Let's dance" wird RTL seine Tanzshow in diesem Jahr noch etwas ausdehnen und erstmals vor Beginn der eigentlichen Staffel eine Kennenlernshow ins Programm nehmen. Darin treffen Promis und Tanzprofis aufeinander, um zu erfahren, wer mit wem die nächsten Wochen verbringen wird. RTL zeigt "Let's dance - Wer tanzt mit wem?" am Freitag, den 24. Februar um 20:15 Uhr.

"'Let's dance' ist seit zehn Jahren die Tanzshow Nummer 1 im deutschen Fernsehen. Das wollen wir mit den Zuschauern nicht nur in den regulären Ausgaben ab März feiern, sondern auch in einer Überraschungs-Show vor dem eigentlichen Staffelstart", erklärte RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger kürzlich im DWDL.de-Interview. "Die Promis erfahren hier, mit welchen Profis sie tanzen - und umgekehrt. Denn die Frage 'Wer mit wem?' beschäftigt seit jeher Zuschauer und Teilnehmer. Daraus machen wir einen ganzen Abend gute Unterhaltung."

Allerdings soll es nicht nur darum gehen, wer mit wem tanzt. In ersten Teamtänzen dürfen die prominenten Tanzschüler bereits zeigen, welches Bewegungstalent in ihnen schlummert. Auf diese Weise zeigt sich, wer von Anfang an begeistern kann und wer dringend Nachhilfe von den Profis benötigt. Ansonsten ändert sich wenig: Wie gehabt wird "Let's dance" von Sylvie Meis und Daniel Hartwich präsentiert, während Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzales in der Jury sitzen.