Handball-WM: Auch ARD, ZDF und RTL berichten

© Sascha Klahn/DHB

Niemand wird ausgeschlossen: Nach "Bild" und ProSiebenSat.1 haben nun auch ARD, ZDF und RTL bekannt gegeben, dass man Highlight-Clips von der Handball-WM zeigen werde. Die Sender einigten sich kurzfristig mit dem Rechteinhaber beIn Sports.

Am Mittwoch hat die Handball-WM in Frankreich begonnen und in Deutschland werden noch munter Übertragungsrechte vergeben. Erst am Mittwochabend vermeldeten "Bild" und ProSiebenSat.1, dass man im Nachgang an die Spiele der deutschen Nationalmannschaft von den Partien berichten werde. Partien ohne deutsche Beteiligung werden bei Sportdeutschland.TV zusammengefasst (DWDL.de berichtete). Aber auch ARD, ZDF und RTL werden in ihren Nachrichten-Formaten von der WM berichten, das haben die Sender nun bestätigt.

"Die Sender konnten sich darüber jetzt kurzfristig mit dem Rechteinhaber beIN Sports einigen", heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von ARD und ZDF. Und auch die Mediengruppe RTL zeigt Highlight-Clips, das hat das Unternehmen gegenüber DWDL.de bestätigt. 30 Minuten nach Spielende darf berichtet werden. RTL plant Beiträge in seinen News- und Magazinsendungen, n-tv wird im Rahmen seiner Nachrichten berichten.

ARD und ZDF haben nun angekündigt, "von allen besonders interessanten Spielen der WM nachrichtlich und ausführlich in Highlights berichten". Auch in den Dritten Programmen soll es Berichte zu sehen geben. Eine rechtliche Auseinandersetzung wird es damit wohl nicht geben, ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky kündigte das für den Fall an, falls beIN Sports der ARD die Rechte zur Nachberichterstattung verwehrt hätte. Die Live-Rechte liegen bei der DKB. Diese Notlösung wurde nötig, weil sich beIN Sports mit keinem großen Sender oder einem der vorhandenen Streaming-Anbieter auf eine Übertragung einigen konnte.