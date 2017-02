"Die Dasslers": Auch die ARD probiert's an Ostern

© ARD Degeto/Philip Peschlow

Die Geschichte der Dassler-Brüder war für RTL im vorigen Jahr ein voller Erfolg. Nun will auch die ARD mit ihrem Zweiteiler nachziehen - dort hat man sich ganz offensichtlich vom Sendeplatz inspirieren lassen. Zu sehen gibt's den Film an Ostern.

Nachdem RTL im vorigen Jahr an Karfreitag äußerst gute Erfahrungen mit seinem Event-Film "Duell der Brüder" gemacht hat, wird es auch diesmal an Ostern um die Geschichte der Brüder Rudolf und Adolf Dassler gehen - nun ist allerdings die ARD an der Reihe. Dort gibt's am Karfreitag und Karsamstag, also am 14. und 15. April, jeweils um 20:15 Uhr den Zweiteiler "Die Dasslers - Pioniere, Brüder und Rivalen" mit Christian Friedel und Hanno Koffler in den Hauptrollen zu sehen.

Wie es schon RTL vorgemacht hat, wird erneut die Geschichte zweier rivalisierender Brüder und ihrer unternehmerischen Vision erzählt, die in dem kleinen fränkischen Herzogenaurach zur Gründung zweier Weltkonzerne geführt hat - nämlich Adidas und Puma. Hinter dem Spielfilm steht die zu Endemol Shine gehörende Produktionsfirma Wiedemann & Berg an, nachdem das "Duell der Brüder" von Michael Souvigniers Firma Zeitsprung und G5 fiction produziert worden war.

Neben Friedel und Koffler sind in dem ARD-Zweiteiler unter anderem Alina Levshin, Hannah Herzsprung, Christoph Maria Herbst, Joachim Król und Johanna Gastdorf zu sehen. Produzenten sind Quirin Berg und Max Wiedemann, ausführende Produzentin ist Susanne Hildebrand. Die Redaktion liegt bei Claudia Luzius und Sascha Schwingel. Regie führen Cyrill Boss und Philipp Stennert, die Drehbücher stammen von Christoph Silber.

Das "Duell der Brüder" hatten vor einem Jahr fast fünf Millionen Zuschauer gesehen, in der jungen Zielgruppe lag der Marktanteil bei nahezu 25 Prozent - der Kölner Privatsender hat die Messlatte aus Quotensicht also hochgelegt.

Das Erste wird unterdessen an Ostern auch auf "Das doppelte Lottchen" setzeb. Aus Erich Kästners Romanklassiker entstand für den Sender ein Familienfilm, der ganz in der heutigen Zeit spielt und aus dem Blickwinkel der Kinder Themen wie Trennung, Liebe, Beziehungen und Familie aufgreift. Zu sehen gibt es den Film mit Delphine und Mia Lohmann in den Hauptrollen am Ostersonntag, den 16. April um 14:05 Uhr. Es handelt sich dabei um eine Produktion der Uschi Reich Filmproduktion.