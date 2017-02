WWE: ProSieben Maxx nennt Termine und Stimmen

© ProSieben Maxx / Andre Kowalski

Ab April wird ProSieben Maxx bekanntlich sowohl "SmackDown" als auch die bislang bei Tele 5 beheimatete Wrestlingshow "Raw" zeigen. Jetzt stehen die Sendeplätze fest - auch bei den Kommentatoren ist eine Entscheidung gefallen.

Nachdem sich ProSieben Maxx die kompletten Free-TV-Rechte der WWE gesichert hat, wird der Sender ab April bekanntlich neben "SmackSown" mit "Raw" auch die zweite Wrestlingshow des Verbands ausstrahlen. Im Zuge dessen schraubt ProSieben Maxx an den Sendezeiten und zeigt die Sendungen jeweils einen Tag früher als bisher. So läuft "SmackDown" fortan nicht mehr freitags, sondern ab dem 6. April jeweils donnerstags um 22:00 Uhr.

Auch bei "Raw" gibt es eine Veränderung: Diese Show zeigt ProSieben Maxx ab dem 5. April mittwochs um 22:00 Uhr, also dort, wo der Sender aktuell mit seiner Anime-Schiene noch außerordentlich gut fährt. Erstausstrahlungen von "Death Note", "Psycho Pass" oder "Seraph of the Earth" wandern im Gegenzug vom Mittwoch- auf den Freitagabend. An Mittwoch werden im Anschluss an "Raw" zunächst Wiederholungen von Daytime-Animes wie "One Piece" gezeigt.

Bekannt sind unterdessen nicht nur die künftigen Sendeplätze der WWE-Shows, sondern auch deren Stimmen. Auffällig ist, dass WWE-Urgestein Carsten Schaefer nicht mehr mit dabei ist. Moderiert wird die deutsche "Raw"-Ausgabe stattdessen von den WWE-Kommentatoren Holger Böschen und Sebastian Hackl, die bislang für "SmackDown" im Einsatz waren. Neue Kommentatoren von "SmackDown" sind Manu Thiele und Walandi Tsanti. "Diese Show ist seit drei Jahren eine große Erfolgsgeschichte auf ProSieben Maxx - und wir wollen sie weitererzählen", so Tsanti und sein Kollege Thiele ergänzt: "Es ist eine Ehre, die blaue Show von jetzt an auf ProSieben Maxx kommentieren zu dürfen."

"'Raw' und 'SmackDown' zählen zu den traditionsreichsten Entertainment-Marken in Amerika", sagt Sebastian Hackl. "Die wöchentlichen Sendungen sind TVDauerbrenner und haben mehr Folgen als die 'Simpsons'. Dass wir 'Raw' nun kommentieren dürfen, kommt einem Ritterschlag gleich." Holger Böschen: "WWE steht für bestes Sports Entertainment. Es ist eine Action-Soap-Opera vom Feinsten, in der es um sportliche Höchstleistungen geht - aber auch um emotionale Beziehungen, intensive Rivalitäten und verbissene Feindschaften."