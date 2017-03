"Mein Lokal, Dein Lokal" kehrt schon im April zurück

© kabel eins

Zum Ende der Woche wird kabel eins seine zuletzt schwächelnde Vorabend-Reihe "Mein Lokal, Dein Lokal" bekanntlich aus dem Programm nehmen, um Platz zu schaffen für Neues. Die Rückkehr ist allerdings schon jetzt fest eingeplant.

Die deutlich gesunkenen Quoten zwingen kabel eins dazu, am Vorabend Veränderungen vorzunehmen. Von der kommenden Woche an verschwinden sowohl "Mein Lokal, Dein Lokal" als auch der Dauerbrenner "Achtung Kontrolle" aus dem Programm, um Platz zu machen für die neuen Formate "Schätze unterm Hammer - Ein Auktionator schlägt zu" und "Sicher ist sicher - Das Magazin für Ihren Schutz". Zumindest "Mein Lokal, Dein Lokal" wird jedoch schon recht schnell wieder zurückkehren.

Bereits ab dem 24. April zeigt kabel eins auf dem gewohnten Sendeplatz von Montag bis Freitag um 17:55 Uhr neue Folgen der Dokusoap, in der wöchentlich fünf Restaurants aus einer Stadt gegeneinander antreten. "Achtung Kontrolle" kehrt nach jetzigen Planungen hingegen erst mal nicht zurück - auch Ende April soll auf dem Sendeplatz um 18:55 Uhr das von Peter Giesel präsentierte Sicherheits-Magazin ausgestrahlt werden.

Aus Quotensicht ist der Schritt verständlich, schließlich verzeichnete "Achtung Kontrolle" in diesem Jahr im Schnitt kaum mehr als vier Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Für "Mein Lokal, Dein Lokal" sah es zudem in den zurückliegenden Wochen und Monaten kaum besser aus, sodass frischer Wind im Vorabendprogramm von kabel eins also dringend gefragt ist.