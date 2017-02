Ein Buch, das dringende Serien-Fragen beantwortet

© AMC

Kann mein Chemielehrer Crystal Meth herstellen? Gibt es Zombies wirklich? Kann man durch die Zeit reisen? Wer sich solche Fragen beim Seriengucken schon gestellt hat, für den hat unsere Kolumnistin Ulrike Klode die passende Lektüre gefunden.

Es ist mal wieder an der Zeit, dass ich hier nicht über Serien, sondern über ein Buch schreibe. Nicht, weil ich mir vorgenommen habe, in einer bestimmten Regelmäßigkeit Gedrucktes zum Thema zu machen, sondern weil ich ein Buch entdeckt habe, von dem ich denke, dass es auch für andere Serienfans interessant sein könnte. "Kann mein Chemielehrer Crystal Meth herstellen?" hat nicht nur einen lustigen Titel - es beanwortet vor allem Fragen, die ich mir so oder so ähnlich nach dem Anschauen bestimmter Serien gestellt habe oder stellen würde.

Der Autor Andrea Gentile, Redakteur bei der italienischen "Wired", hat sich naturwissenschaftliche Aspekte, die in einigen Serien eine wichtige Rolle spielen, angeschaut und versucht, sie für das wahre Leben zu überprüfen. Und ja, der Titel ist ernst gemeint: Die Frage nach dem Herstellen von Crystal Meth wird tatsächlich beantwortet. Kapitelweise betrachtet der Autor die folgenden 13 Serien: "The Walking Dead", "Breaking Bad", "Doctor Who", "Game of Thrones", "Dr. House", "Fringe", "Orphan Black", "Star Trek", "True Blood", "Akte X", "Battlestar Galatica", "True Detective", "The Big Bang Theory". Eine umfassende und gleichzeitig spannende Auswahl, die Gentile da getroffen hat, finde ich.



© Ulrike Klode

Angesichts der Serien-Auswahl könnte man jetzt sagen: Klar, in Serien wie "Star Trek" oder "Dr. House" stecken einige wissenschaftliche Aspekte, die man sich genauer anschauen kann, aber welche naturwissenschaftlichen Themen soll man in "Game of Thrones", "True Blood" oder "True Detective" beleuchten? Mir jedenfalls ging dieser Gedanke beim Blättern im Inhaltsverzeichnis durch den Kopf, weswegen ich diese drei Kapitel zuerst gelesen habe. Und ich war überrascht: Gentile geht bei "Game of Thrones" den Fragen nach, was man aus dem Satz "Winter is coming" ableiten kann (Rhythmus der Jahreszeiten und Rotationsachse des Planeten), ob eine solch riesige Mauer wie die im Norden überhaupt möglich wäre und ob es Drachen und Schattenwölfe gegeben hat oder geben könnte. Entsprechend die entscheidende Frage im Kapitel über "True Blood": Gibt es Vampire wirklich? Bei "True Detective" geht es dann allerdings um LSD-Flashbacks, wie Hauptfigur Rust Cohle sie hat, und wie die Definition von Zeit einzuordnen ist, die Hobby-Philosoph Cohle in der Serie äußert.

Schwer zu sagen, welches der 13 Kapitel mir am besten gefallen hat. Dadurch, dass Gentile in jedem Abschnitt unterschiedliche Aspekte - oftmals sogar aus verschiedenenen Naturwissenschaften - beleuchtet, fand ich sogar die Kapitel spannend, in denen es um Serien geht, die ich nicht mag ("Dr. House") oder die ich nicht gesehen habe ("Fringe" und "Battlestar Galactica"). Leider lässt das Buch sprachlich etwas zu wünschen übrig, hin und wieder wirken die Sätze gestelzt - wobei ich nicht sagen kann, ob das an der Übersetzung aus dem Italienischen liegt oder ob es der Stil des Autors ist, der mir missfällt. Über diesen Makel lässt sich aber leicht hinweglesen, denn die Erklärungen zu den Serien-Phänomenen sind insgesamt gut verständlich.

Wer jetzt gerne die Antwort auf die Titel-Frage hätte, ohne sofort das Buch zu kaufen: Ja, grundsätzlich können Chemielehrer Meth kochen. Aber ... es ist kompliziert. Und das, was Walter White alias Heisenberg da in "Breaking Bad" in hoher Qualität und in Blau zaubert, ist eigentlich nicht möglich. Warum? Das wird im Buch erklärt. ;-)

Und zum Schluss noch vier Gucktipps:

Die Serie zum 80er-Jahre Film: "Lethal Weapon" läuft seit 6. Februar montags auf Sat.1. Mein DWDL.de-Kollege Kevin Hennings findet's gut, er hat dazu eine ausführliche Kritik geschrieben.

Britische Krimi-Comedy für zwischendurch: Eine Städterin zieht aufs Land, stört dort die Idylle und fängt an, auf eigene Faust bei einem Mordfall zu ermitteln. Etwas zu malerische Kulisse, etwas zu viele Klischees, trotzdem unterhaltsam. "Agatha Raisin" läuft seit 10. Februar freitags auf ZDFneo.

Außergewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Geschichten: "Chef's Table" ist keine Koch-Sendung, sondern eine Dokumentation über Spitzenköche, die berührt. Von Staffel 1 und 2 war ich so begeistert, dass ich in dieser Kolumne darüber geschrieben habe. Ab 17. Februar ist "Chef's Table" Staffel 3 bei Netflix verfügbar.

Packendes Krimi-Drama von und mit Bryan Cranston: "Sneaky Pete" Staffel 1 ist ab 17. Februar bei Amazon Video (Prime) verfügbar. In der Hauptrolle Giovanni Ribisi als Verbrecher, der die Identität seines Zellen-Nachbarn im Gefängnis annimmt, um unterzutauchen. Amazon hat vor kurzem die zweite Staffel in Auftrag gegeben.

Jetzt zum wirklich Wichtigen: Wo kann man das gucken, äh, lesen, über das ich schreibe?

"Kann mein Chemielehrer Crystal Meth herstellen? Wissenschaft in Kultserien" von Andrea Gentile: Taschenbuch: 224 Seiten - Verlag: Atlantik - ISBN-10: 3455700217 - ISBN-13: 978-3455700213

Wer mir auf Twitter folgen möchte, kann das hier tun: @FrauClodette.