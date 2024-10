Der Primetime-Verlauf: Silbereisen hält Publikum lange

Bei den letzten Silbereisen-Shows im Ersten war in der Primetime-Kurve von All Eyes On Screens teilweise ein extremer Reichweiten-Push um 21:45 Uhr zu sehen (etwa hier und hier) wenn im ZDF also der Primetime-Krimi zu Ende ging. Ein ähnlich starker Ausschlag ist diesmal in der Verlaufskurve nicht auszumachen, leicht nach oben ging es zu diesem Zeitpunkt aber trotzdem. Auffällig ist generell, wie gut es dem "Schlagerboom" gelang, sein Publikum noch bis in die späten Abendstunden zu halten. Der Peak wurde einige Minuten nach 22 Uhr erreicht, als in der Dortmunder Westfalenhalle gerade Maite Kelly auf der Bühne stand. Und nochmal kräftig nach oben ging es gegen 22:40 Uhr, als von der "Wahnsinn"-Crew die Wolfgang-Petry-Klassiker zum Besten gegeben wurden. Hier half zusätzlich, dass im ZDF "Der Alte" endete und auch "DSDS" in eine Werbepause ging.

Der Vorabend-Verlauf: "Sportschau" geht steil

Die Bundesliga-"Sportschau" im Ersten konnte im Verlauf des Vorabends ordentlich Reichweite aufbauen, obwohl man direkt gegen das bei Sky übertragene Südderby zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart ran musste. Der Aufwärtstrend begann aber noch viel früher und war auch schon während "Brisant" zu sehen.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Shop-Apotheke weiter stark

Wenn man die Sky-Eigenwerbung außen vor lässt, dann war es auch am Samstag wieder die Shop-Apotheke, die das Bruttoreichweiten-Ranking der Marken in deutschen TV-Werbeblöcken anführte, mit einem merklichen Vorsprung vor Milka und McDonald's. Krombacher schaffte es dank der Werbung in Sportumfeldern bis auf Platz 7.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.