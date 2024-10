Der Primetime-Verlauf: Bundesliga hilft dem ZDF

Weil das ZDF der erste Free-TV-Sender war, der eine Zusammenfassung des Bundesliga-Topspiels zwischen Bremen und Leverkusen zeigte, war das "Aktuelle Sportstudio" in den ersten Minuten sehr gefragt. Nach und nach kamen immer mehr Menschen zum Sender, als alle wesentlichen Highlights um kurz nach 23:15 Uhr gezeigt waren, schalteten aber wieder einige ab. Schon das "heute journal" zuvor sammelte übrigens Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

In der Primetime sah es für das ZDF dagegen anders aus: "Ein Fall für Conti - Spieler" hatte zwar insgesamt die höchste Reichweite, der Film hat mit der Zeit aber ein wenig an Zugkraft verloren, wenngleich es kein krasser Absturz war. Bei RTL legte "DSDS" bis kurz nach 22 Uhr nach jeder Werbepause zu und im Ersten war die "Hirschhausen-Show" die ganze Zeit über hinweg ziemlich stabil unterwegs.

Der Vorabend-Verlauf: Bundesliga-Push auch im Ersten

Ähnlich wie das ZDF am späten Abend von der Bundesliga profitierte, so gelang das auch dem Ersten am Vorabend. Die "Sportschau" war dort traditionell die stärkste Sendung - auch, weil sie mit der Zeit eine große Anzahl an Fans einsammelte. Allerdings legte auch "SOKO Kitzbühel" im ZDF nach und nach immer weiter zu, was nicht minder beeindruckend ist.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Bei Sky macht's die Masse

Sky ist am Samstag die reichweitenstärkste Marke in den Werbeblöcken der TV-Sender gewesen, das hat man allerdings ausschließlich der Masse an Spots zu verdanken. So schaltete man 1.635 Spots, das entsprach einer Bruttoreichweite in Höhe von 142,89 XRP. Zum Vergleich: Shop Apotheke auf Platz zwei benötigte für rund 114 XRP nur 262 Spots. Hinzu kommt die Tatsache, dass Sky wie gewohnt fast ausschließlich auf den eigenen Sendern warb.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.