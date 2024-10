Der Primetime-Verlauf: Großer Erfolg, großer Absturz

Der "Tatort" im Ersten hat während der ersten Hälfte zwar einige Zuschauerinnen und Zuschauer verloren, war aber dennoch das mit Abstand erfolgreichste Programm am Sonntag. Und weil der Krimi von einem hohen Niveau kam, war der Absturz danach umso größer. "Brokenwood" hatte auch in der weiteren Folge mit einigen Abschaltern zu kämpfen. Bei Vox profitierte "Sing meinen Schlager" davon, dass zwischen 21:45 und 22:45 Uhr keine Werbeunterbrechung zu sehen war - hier wollte man das öffentlich-rechtliche Film-Publikum abgreifen. Das ist auch gelungen - allerdings nur auf einem geringen Niveau.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: Leischik-Erfolg verflogen

Am Vorabend hat mal wieder Sat.1 aufhorchen lassen, bereits die Wiederholung von "Fack ju Göhte" sammelte mit der Zeit Publikum ein, Julia Leischik konnte diesen Trend mit "Bitte melde dich" sogar noch beschleunigen. Das Format löst nach wie vor einen großen Einschaltimpuls aus. Nach dem Ende der Sendung schalteten aber viele Menschen ab und gaben der aktuellsten "Newstime"-Ausgabe nicht einmal eine Chance. Eine Werbepause kurz vor dem Beginn der Primetime hat dann zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer vertrieben.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: WBD stark

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Im Spitzenduell des Vermarkterrankings ging der erste Platz am Sonntag hauchdünn an Seven.One Media. Sehr gut unterwegs war aber auch Warner Bros. Discovery, das 16 Prozent der gemessenen Haushalte erreichte - das entsprach Platz drei.

Werbe-Ranking: Shop Apotheke läuft einen Marathon

Seit Wochen hält Shop Apotheke den Werbedruck nun schon hoch, am Sonntag reichte es angesichts einer Bruttoreichweite in Höhe von 138 XRP erneut für den ersten Platz in den Markencharts. Dem Unternehmen geht es ganz offensichtlich nicht um einen kurzfristigen Werbeeffekt, sondern um eine langfristige Steigerung der Bekanntheit. Mit Sky, Kinder, Dr. Oetker und McDonalds erreichten zudem eine Reihe weiterer Marken mehr als 100 XRP.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.