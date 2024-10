Der Primetime-Verlauf: Hoffnungsvolle Kurve für "HadeB"

Alles in allem verlief der Auftakt von "Hochzeit auf den ersten Blick" in Sat.1 ja etwas ernüchternd, doch der Blick auf die Verlaufskurve gibt zumindest Hoffnung - denn dort legte "HadeB" im Verlauf des Abends Stück für Stück zu - zumindest bis etwa 22:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt sinkt die TV-Nutzung generell, auch bei Sat.1 geht es dann leicht runter - allerdings bei Weitem nicht so stark wie bei den Sendern, bei denen zu diesem Zeitpunkt ein Sendungswechsel vorgenommen wird. Naeben Sat.1 gelang es ansonsten auch noch "Hart aber Fair" im Ersten, im Verlauf der Sendung Publikum hinzuzugewinnen.

Der Vorabend-Verlauf: Fußballerinnen sammeln 45 Minuten Publikum ein

Das ZDF übertrug am Montagvorabend das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen. Der Verlauf zeigt, dass es eine Weile dauerte, bis die Sport-Interessierten den Weg zum ZDF fanden: Während der ersten 45 Minuten ging's Stück für Stück nach oben - die "heute"-Nachrichten sorgten dann für den üblichen Anstieg um 19 Uhr, während der zweiten Hälfte blieb die Reichweite dann relativ konstant.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Shop-Apotheke bleibt auch in neuer Woche stark engangiert

Die Online-Apotheke "Shop-Apotheke" fährt nun schon seit Wochen eine prominent besetzte und große TV-Kampagne - von den Peaks in Sachen Brutto-Reichweite ist man zwar schon wieder ein Stückchen entfernt, trotzdem war am Montag keine andere Marke sichtbarer in den Werbeblöcken deutscher Sender vertreten.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.