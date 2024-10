Der Primetime-Verlauf: Verlängerung war einigen zu lange

Der Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt für Das Erste, das am Dienstag die DFB-Pokal-Partie zwischen Wolfsburg und dem BVB gezeigt hat, zunächst den bei Fußball-Übertragungen üblichen Anstieg der Reichweite im Verlauf eines Spiels. Der Peak wurde dann zum Ende der regulären Spielzeit erreicht - weil es hier aber noch immer 0:0 stand, ging das Spiel in die Verlängerung. Mit Blick auf den darauffolgenden Arbeitstag wurde das dann aber offenbar doch zu spät - denn bei der Verlängerung ging das Reichweiten-Niveau trotz des spannenden Verlaufs dann wieder merklich zurück.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: ARD legt steil zu

Auch das ZDF verzeichnet am Vorabend eine sukzessiv steigende Reichweite, deutlich steiler fällt der Anstieg aber beim Ersten aus, zumindest in der Zeit bis zum Start der Serie "WaPo Bodensee". Hier komm es zu einem klaren Bruch: Die Reichweite sackt in den AEOS-Haushalten ab und bleibt auf dem deutlich niedrigeren Niveau dann stabil.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Verivox erklimmt das Treppchen

Das Vergleichsportal Verivox hatte am Dienstag einen der bruttoreichweitenstärksten Werbetage des gesamten Jahres, nur um den Monatswechsel September/Oktober herum gab es zwei noch stärkere Ausschläge. Mit 264 Spot-Ausstrahlungen reichte es diesmal jedenfalls für rund 94 XRP, was einen Platz auf dem Treppchen hinter Shop-Apotheke und Dr. Oetker bedeutete. Eine besonders große Rolle spielte dabei Sat.1, wo rund 15 Prozent der gesamten erzielten Bruttoreichweite erzielt wurden, damit war es der für die Kampagne wichtigste Sender vor Vox und ProSieben. Überproportional stark belegt war aber auch der Sender Welt, auf den über sechs Prozent der Bruttoreichweite entfielen.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.