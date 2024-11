Der Primetime-Verlauf: Pilawa profitierte von Umschaltern

Jörg Pilawa hat mit seinem "1% Quiz" in Sat.1 im Laufe des Abends recht kontinuierlich neue Zuschauerinnen und Zuschauer gewinnen können. Nach einem verhaltenen Start zeigte die Kurve spürbar nach oben - der Peak war erst nach 22 Uhr erreicht.

Ab 21:45 Uhr profitierte die Show von einigen Umschaltern der Öffentlich-Rechtlichen, allen voran der ARD, wo nach dem Krimi "Wolfsland" viele das Weite suchten. Der 90-Minüter setzte sich zwar deutlich an die Spitze, konnte aber längst nicht alle bei der Stange halten, die zu Beginn der Primetime eingeschaltet hatten. Anders das ZDF, wo "Marie fängt Feuer" ebenso wie das anschließende "heute-journal" für stabile Verhältnisse sorgte.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Stabile Serien im ZDF

Stabil verlief für das ZDF auch der Vorabend. Sowohl "Hallo Deutschland" als auch "SOKO Stuttgart" hielten das Publikum vor dem Fernseher, ehe die "heute"-Nachrichten zwischenzeitlich für den obligatorischen Anstieg der Reichweite sorgten. "Notruf Hafenkante" war zwar schwächer, schaffte es danach aber ebenfalls, seine Fans zu halten.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Rewe und Penny in den Top 5

Dr. Oetker war die Marke mit der höchsten Werbe-Reichweite im Fernsehen. Mit einem XRP von 186,31 lag das Unternehmen am Donnerstag wieder vor der Shop-Apotheke. Dahinter gab's gleich die doppelte Rewe-Power: Neben Hinter Rewe selbst folgte die Discounter-Marke Penny auf Rang vier. Edeka, Lidl und Aldi hielten sich dagegen mit Werbung vor dem Feiertag zurück.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.