Der Primetime-Verlauf

Der Film "Micha denkt groß" hat in der ersten Hälfte einige Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten verloren, sich danach aber stabilisieren können. Die neue Sketch-Comedy "Smeilingen" hat danach fast konstant Publikum verloren. Um 21:45 Uhr war aber generell ein großer Umschaltimpuls zu beobachten, mutmaßlich durch das Ende des ARD-Films. Zu diesem Zeitpunkt stiegen einige Verlaufskurven an, vor allem die von RTL, Sat.1 und des ZDF.

Spannend auch die Tatsache, dass die "heute show" am späten Abend das Publikum nicht nur halten, sondern auch noch ausbauen konnte. Die Comedy-Sendung hat also eine sehr beachtliche Fanbase, die dazu noch sehr treu ist. "Ninja Warrior" verzeichnete bei RTL bereits um kurz vor 21:45 Uhr seinen Höhepunkt, danach ging es langsam bergab. "The Voice of Germany" hielt sich dagegen noch länger auf einem höheren Niveau.

Der Vorabend-Verlauf

Sowohl ProSieben als auch Kabel Eins und RTLzwei setzten am Vorabend aufgrund des Feiertags auf Sonderprogrammierungen - damit gelang es ihnen aber nicht, im Verlauf der Zeit neue Zuschauerinnen und Zuschauer anzusprechen. Stattdessen ist eine ziemlich flache Verlaufskurve zu sehen. Gleiches gilt für Sat.1, das aber auf sein reguläres Programm setzte.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Penny ganz stark

Schon zuletzt hatten wir an dieser Stelle über Penny berichtet, am Freitag sorgten 233 Spots für 160 XRP - das entsprach Platz eins im Marken-Ranking. Der Discounter schaltete erstmals in diesem Jahr so viele Spots und auch die Bruttoreichweite fiel dadurch so hoch aus wie noch nie 2024. Das Unternehmen bewirbt aktuell neben vermeintlich günstigen Produkten auch die Penny-App und eine Sammelaktion mit Plüschtieren. Dabei setzt man übrigens auf eine möglichst breite Streuung: Am Freitag waren viele Spots bei RTL, Vox, Super RTL, ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins zu sehen. Aber auch Nickelodeon und Sport1 wurden häufig belegt, weitere Spots waren bei Sky und den WBD-Sendern zu sehen.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.