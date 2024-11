Der Primetime-Verlauf: Stabile Verhältnisse um 20:15 Uhr

In der Sonntags-Primetime gab es mit Blick auf die Reichweiten-Verteilung ziemlich stabile Verhältnisse. Grob gesagt: Wer einmal einschaltete, blieb seinem Programm auch treu. Das gilt für den "Tatort" ebenso wie für die Spielfilme bei ZDF, RTL und Sat.1.

Erwartungsgemäß ging die ARD-Kurve nach dem "Tatort" spürbar nach unten, allerdings schaffte es auch Talkerin Caren Miosga, das Publikum, das einmal eingeschaltet hatte, über weite Strecken hinweg vor dem Fernseher zu halten. Gleiches gilt für das "heute-journal" im ZDF, nach dessen Ende jedoch noch einmal erkennbar einige Zuschauerinnen und Zuschauer zu Miosga wechselten.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Leischik gewinnt Zuschauer

Julia Leischik sorgte auch in dieser Woche wieder für einen spürbaren Einschaltimpuls im Vorabendprogramm von Sa.1. Seinen Peak erreichte "Bitte melde dich" erst gegen 19:45 Uhr, also vor der letzten Werbepause. Sat.1 profitierte dabei wohl auch von RTL, wo die NFL nach den Nachrichten dafür sorgte, dass die Reichweite schnell einbrach.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking

Gleich vier Marke von Procter & Gamble haben am Sonntag den Sprung in die Top 15 des Werbe-Rankings von All Eyes on Screens geschafft. Die höchste Reichweite erzielte dabei Lenor: Die Marke kam mit 108 ausgestrahlten TV-Spots auf eine Reichweite von 81,50 XRP. Ebenfalls im Ranking vertreten: Pampers, Wick und Ariel.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.