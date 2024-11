"Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" heißt das Format, das für RTLzwei der größte Daytime-Erfolg der jüngeren Vergangenheit ist. In den zurückliegenden drei Wochen erreichte der Sender damit im Schnitt rund eine Viertelmillion Menschen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei mehr als 6 Prozent - also deutlich über dem Senderschnitt. Zwischenzeitlich kratzte das Format sogar an der Zweistelligkeit. Dumm nur, dass es trotz der guten Quoten jetzt erst einmal nicht weiter geht. Alle 15 produzierten Ausgaben sind bereits gelaufen. Dass RTLzwei das Format verlängert, gilt jedoch als sicher.

In der Sendung zeigte man den Alltag in einem Kölner Supermarkt. Die Tatsache, dass es sich dabei um einen Rewe-Markt handelte, versuchte man in der Sendung bestmöglich zu verheimlichen. So wurde der Name des Marktes nicht in den Mund genommen, Logos waren überklebt. Ein Blick auf die Daten von All Eyes on Screens zeigt nun aber: Rewe hat das erfolgreiche Umfeld der Sendung genutzt, um Werbebotschaften zu verbreiten.

Insgesamt 848 Spots schaltete die Supermarktkette in der vergangenen Woche, das waren fast 150 mehr als in den sieben Tagen zuvor. Rewe erreichte so eine Bruttoreichweite in Höhe von 547 XRP, was im Marken-Ranking zu Platz 9 reichte. Fast 7 Prozent der Spots waren dabei bei RTLzwei zu sehen, die meisten Schaltungen erfolgten jedoch bei ProSieben. Und auch Vox, Sport1, Sat.1 und Kabel Eins wurden häufig belegt.

© All Eyes On Screens

Ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt: Rewe hat in der vergangenen Woche an allen vier Tagen (Freitag war ein Feiertag, u.a. in Bayern) im Umfeld von "Unser Supermarkt" geworben - und das durchaus intensiv. An allen Tagen der Woche (Montag bis Donnerstag) war in den "Unser Supermarkt"-Werbeblöcken ein Spot zu sehen, in dem Rewe nicht für ein spezielles Produkt warb, sondern generell für das eigene Angebot. Dabei schoss man auch gegen die Konkurrenz ("Spar dir den Weg zum Discounter!"). Am Mittwoch und Donnerstag warb man zusätzlich dazu auch noch in einem Spot unter anderem für ein vermeintlich günstiges Nudel-Produkt - am Donnerstag sogar in zwei Werbeblöcken, weil an dem Tag ja auch zwei Folgen der Reihe zu sehen waren.

In der Endabrechnung landete Rewe aber trotzdem hinter Penny, das in den Markencharts auf Rang 5 kam. Hier reichten etwas mehr als 1000. Spots für eine Bruttoreichweite in Höhe von 618 XRP. Den Spitzenplatz im Ranking sicherte sich einmal mehr Shop-Apotheke, das auf 852 XRP kam, damit landete man knapp vor Dr. Oetker, das 836 XRP erzielte.

Was sind das für Zahlen?

All Eyes On Screens (der neue Name des bislang als AdScanner bekannten Unternehmens) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.