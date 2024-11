Der Primetime-Verlauf: Zamperoni gewinnt Zuschauer

Ingo Zamperonis USA-Doku "Wirklich nochmal Trump, Amerika?" hat am Montagabend überzeugende Quoten erzielt - und konnte im Laufe der Stunde sogar noch einige Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln. Bei "Hart aber fair" schalteten anschließend zwar einige weg, doch der ARD-Talk zog im Gegenzug ab 21:45 Uhr so manchen Krimi-Zuschauer vom ZDF hinüber.

Das "heute-journal" konnte zum Start in die neue Woche sein Publikum hingegen nicht so gut halten, sondern verlor recht kontinuierlich - im Gegensatz zur Krimireihe "Solo für Weiss", die ab 20:15 Uhr das Publikum offensichtlich restlos überzeugte.

Der Vorabend-Verlauf: "Galileo" sorgte für Aufschwung

"Galileo" ist es am Montag gelungen, die ProSieben-Reichweite spürbar nach oben zu treiben. Nachdem die "Simpsons" zunächst für einen Durchhänger sorgten, gelang es dem Magazin, die Reichweite des Senders zu steigern. Bis etwa 19:40 Uhr - also dem Beginn der Werbepause - blieb die Zuschauerzahl über weite Strecken hinweg stabil. Erst nach 20 Uhr tat sich "Galileo" etwas schwerer.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Shop-Apotheke wirbt weiter stark

Auch zu Beginn der neuen Wochen hat die Shop-Apotheke ihre Werbeoffensive fortgesetzt. Mit fast 200 ausgestrahlten TV-Spots lag die Reichweite bei 130,91 XRP. Lindt, das fast genauso häufig warb, lag mit 118,25 XRP etwas dahinter - und knapp vor Amazon und Kinder.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.