Der Primetime-Verlauf:

Alles in allem verlief der Auftakt der neuesten Staffel von "The Masked Singer" für ProSieben enttäuschend (mehr zu den offiziellen AGF-Quoten an dieser Stelle). Der Blick auf den Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewiesenene Haushalten zeigt dabei, dass der Start in den Abend schon eher verhalten lief und dann im Verlauf nach 30 Minuten die Flughöhe bereits erreicht war und nicht weiter nennenswert Reichweite aufgebaut werden konnte - nur in den RTL-Werbepausen ging's jeweils mal ein Stückchen nach oben.

Als um 21:45 Uhr der Primetime-Krimi im ZDF endete, profitierte vor allem Das Erste mit "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell", auch die "Ehrlich Brothers" hatten dann ihre stärkste Phase. Bei ProSieben ging's um 21:45 Uhr hingegen sogar leicht runter, weil einige nach der RTL-Werbepause wieder dorthin zurückwechselten. Den Peak erreichte "The Masked Singer" aber trotzdem erst ganz spät kurz vor Ende der Sendung: Die Demaskierung des ersten Stars war zumindest in den AEOS-Haushalten der Zeitpunkt mit der höchsten ProSieben-Reichweite.

Der Vorabend-Verlauf: Wenig Zapper in "Sportschau"-Pausen

Die "Sportschau" im Ersten legte am Samstagvorabend im Verlauf wieder deutlich zu. Auffällig ist dabei auch, dass der üblicherweise deutliche Reichweitenrückgang während der Werbepausen in der "Sportschau" zwar ebenfalls zu sehen ist, allerdings in wenig ausgeprägter Form - gute Nachrichten also für die werbenden Unternehmen und den Vermarkter.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Verivox verteidigt den Spitzenplatz

Das Vergleichsportal Verivox liefert sich schon seit Tagen mit Amazon ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Marke, die mit ihren Werbespots laut AEOS-Messung die höchste Bruttoreichweite in den Werbeblöcken deutscher Sender erreicht. Wie am Freitag so hatte Verivox nun auch am Samstag ganz knapp die Nase vorn.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.