Der Primetime-Verlauf: Fußball lockt Fans zu RTL

Der Erfolg, den RTL am Donnerstagabend mit der Europa League feierte, ging offensichtlich ein Stück weit zulasten des Schwestersenders Vox. Tatsächlich konnte Vox nach der ersten Werbepause nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer zurück zum Spielfilm "Jurassic World" lotsen, nach der zweiten Werbepause ging die Reichweite sogar noch weiter nach unten. Parallel dazu gelang es dagegen RTL, nach der sehr verhaltenen Vorberichterstattungs-Reichweite schon vor 21 Uhr die Fußball-Fans einzusammeln.

Sehr stabile Verhältnisse gab es indes bei ARD und ZDF: Sowohl "Der Usedom-Krimi" als auch "Die Bergretter" hielten das Publikum über 90 Minuten hinweg vor dem Fernseher. Stabil war auch das Interesse an Angela Merkels Auftritt bei "Maybrit Illner": Der Talk konnte über eine Stunde hinweg das Publikum im ZDF halten und sammelte nach dem Ende der ARD-"Tagesthemen" sogar noch einige Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Der Vorabend-Verlauf: Steile Quiz-Kurve im Ersten

Einmal mehr hat die ARD mit "Wer weiß denn sowas?" für kräftige Einschaltimpulse im Vorabendprogramm gesorgt. Die Rateshow gewann bis zum Ende kontinuierlich an Reichweite, nachdem zuvor schon "Brisant" steigende Zuschauerzahlen verzeichnete.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Lidl an der Spitze

Lidl war am Donnerstag die erfolgreiche Werbe-Marke im deutschen Fernsehen. Mit einer Reichweite von 161,32 XRP setzte sich der Discounter vor Verivox an die Spitze. Am Tag zuvor hatte es noch anders herum ausgesehen. Gefragt bleiben in der Vorweihnachtszeit auch die Schokoladenhersteller: Lindt und Milka belegten die Plätze drei und vier, Kinder schaffte noch Rang acht.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.