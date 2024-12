Wer mit offenen Augen durch die Innenstädte dieser Republik geht, kann den Action-Läden schon heute kaum entkommen. Der niederländische Non-Food-Discounter hat in den zurückliegenden Jahren einen sagenhaften Wachstumskurs gefahren, dabei hat man den eigenen Umsatz vervielfacht - und das Tempo der Expansion soll sich auf absehbare Zeit noch erhöhen, wie Vorstandsvorsitzende Hajir Hajji im Sommer gegenüber der "FAZ" bestätigte (€).

Im Fernsehen war Action mit Werbung bislang allerdings recht sparsam unterwegs. Bis zur vergangenen Woche liefen drei unterschiedliche Werbeflights des Discounters im laufenden Jahr, dazwischen schaltete man aber auch lange gar keine Spots. Zwischen Mitte April und Ende Oktober war Action überhaupt nicht sichtbar in den TV-Werbeblöcken. Das hat sich in der vergangenen Woche wieder geändert - und das sehr deutlich.

Mit etwas mehr als 1.000 Spots brachte es Action auf eine Bruttoreichweite in Höhe von 379,70 XRP. Das entsprach zwar nur Platz 23 im wöchentlichen Marken-Ranking von All Eyes on Screens, es war gleichzeitig aber auch die reichweitenstärkste Werbewoche für Action in diesem Jahr. Auch hier ist man also auf Expansionskurs. Im Mittelpunkt der aktuellen Kampagne steht das Weihnachtssortiment: Von Lichterketten über Weihnachtshäuser zum selber basteln bis hin zu Weihnachtskugeln und sonstiger Deko.

© All Eyes On Screens

Von der Action-Werbeoffensive profitiert haben vor allem einige kleinere Sender: Die meisten Spots buchte der Discounter bei WarnerSerie, aber auch ntv, TLC, und Deluxe Music wurden häufig belegt. Bei den großen Sendern war Action am ehesten noch in Sat.1 anzutreffen, auf RTL liefen nur ganz wenige Spots - und auf ProSieben sowie die Öffentlich-Rechtlichen verzichtete das Unternehmen komplett.

Den ersten Platz in den Werbecharts sicherte sich in der vergangenen Woche Verivox: Nachdem man bereits in den beiden Wochen davor stark unterwegs war, reichte es mit 984 XRP nun erstmals zu Platz eins. Mit mydays und Jochen Schweizer schafften zudem zwei weitere ProSiebenSat.1-Töchter den Sprung in die Top 25 - die Verantwortlichen der Erlebnisportale können mittlerweile wieder freier arbeiten, denn mit der kürzlich verhängten Strafe in Höhe von 3,9 Millionen Euro ist ein sehr unschönes Kapitel für den gesamten ProSiebenSat.1-Konzern nun beendet (DWDL.de berichtete).

Was sind das für Zahlen?

All Eyes On Screens (der neue Name des bislang als AdScanner bekannten Unternehmens) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.